昇菘拨20万捐全福基金会 为加沙难民提供人道援助

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来自 / 联合早报

文 /
陈歆媁

发布 / 2021年5月23日 5:00 AM

昇菘集团总裁林福星（左一）昨天将20万元的捐款支票交给全福基金会总裁费扎尔（右一）。新加坡回教理事会理事长依萨（左二）和巴勒斯坦民族权力机构的新加坡非常驻代表贺华吉（左三）在场见证。（新加坡回教理事会提供）
昇菘集团总裁林福星（左一）昨天将20万元的捐款支票交给全福基金会总裁费扎尔（右一）。新加坡回教理事会理事长依萨（左二）和巴勒斯坦民族权力机构的新加坡非常驻代表贺华吉（左三）在场见证。（新加坡回教理事会提供）

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昇菘集团捐出20万元支持全福基金会的筹款活动，为受加沙战乱影响的受害者及家属提供人道援助。

全福基金会（Rahmatan Lil Alamin Foundation）和联合国近东巴勒斯坦难民救济与工程处（简称UNRWA）日前宣布向公众募捐，以便为受加沙战乱影响的人民提供卫生、救济和社会服务。昨天开始的筹款活动，捐款总额在昨天下午2时15分就已达到100万新元。

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