昇菘拨20万捐全福基金会 为加沙难民提供人道援助 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈歆媁 发布 / 2021年5月23日 5:00 AM 昇菘集团总裁林福星（左一）昨天将20万元的捐款支票交给全福基金会总裁费扎尔（右一）。新加坡回教理事会理事长依萨（左二）和巴勒斯坦民族权力机构的新加坡非常驻代表贺华吉（左三）在场见证。（新加坡回教理事会提供） 字体大小: 小 中 大 昇菘集团捐出20万元支持全福基金会的筹款活动，为受加沙战乱影响的受害者及家属提供人道援助。全福基金会（Rahmatan Lil Alamin Foundation）和联合国近东巴勒斯坦难民救济与工程处（简称UNRWA）日前宣布向公众募捐，以便为受加沙战乱影响的人民提供卫生、救济和社会服务。昨天开始的筹款活动，捐款总额在昨天下午2时15分就已达到100万新元。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 昇菘集团 巴勒斯坦难民 全福基金会 筹款 遇到屋霸如何讨租讨公道？ 数码