昇菘拨20万捐全福基金会 为加沙难民提供人道援助

昇菘集团捐出20万元支持全福基金会的筹款活动，为受加沙战乱影响的受害者及家属提供人道援助。

全福基金会（Rahmatan Lil Alamin Foundation）和联合国近东巴勒斯坦难民救济与工程处（简称UNRWA）日前宣布向公众募捐，以便为受加沙战乱影响的人民提供卫生、救济和社会服务。昨天开始的筹款活动，捐款总额在昨天下午2时15分就已达到100万新元。