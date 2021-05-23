惨遭梭子鱼狠咬 船长脚掌缝30针

罕见意外！站在水里清洗钓鱼船，右脚突然传剧痛，船长低头一看，发现右脚血流如注，一只体型瘦长的大鱼就在眼前游走！

船长一眼认出，这条体型瘦长的大鱼，就是恶名昭彰的梭子鱼（Barracuda）。

他的右脚掌背被咬后留下触目惊心的伤口，入院缝了足足30针，住院六天后才能回家休养。

记者联系上被鱼咬伤的船长凯文（46岁），向他进一步了解事发时的情况。

凯文是在本月10日傍晚6时许，在新加坡游艇俱乐部的水域被咬伤，当时他刚带团海钓回来，坐在甲板上清洗钓鱼船引擎，两条腿泡在海水里。

“我的右脚突然传来一阵剧痛，我赶紧把脚收回，脚掌已经鲜血直流，咬我的那条鱼就在我眼前游走。”

凯文提供的照片显示，他的右脚掌被大鱼狠狠咬了一口，留下相当深的齿印，整个脚掌血不止。

“我的朋友当时也在场，他帮我包扎伤口，叫了救护车，医护人员不久就把我带到医院了。”

凯文苦笑说，攻击他的那条梭子鱼非常凶猛，咬人时力道十足，差点就把他脚掌的整块肉咬掉。

他的右脚脚掌严重撕裂，入院后缝了30针。

“我在医院住了六天才可以回家，有两三天要靠拐杖才可以勉强走路。”

好在事发10多天后，凯文已经渐渐康复。他说：“现在可以走路了啦，只是比较慢一点点。”

完整报道，请翻阅2021年5月23日的《联合晚报》。