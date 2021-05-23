人力部促女佣待家中 幸运商业中心今早人潮减九成

由于社区病例近来不断增加，人力部日前呼吁外籍女佣在休息日待在家中，幸运商业中心人潮今天（5月23日）锐减九成，受访女佣表示即使出门也会尽早回住家。

记者今早10时走访位于乌节路的幸运商业中心发现，与往日人潮涌动的景象不同，今天商场入口处完全没有人群排队，商场内也异常冷清。

在本地工作已有13年的菲律宾籍女佣维尔玛（Vilma Deloy，44岁）受访时说：“上个月来幸运商业中心，还需排队约15分钟，今天则通畅无阻，人潮只有以往周末的10%。但我喜欢这样空旷的商场，进入时不必排队，在任何店里购物也不必人挤人，可以安心地逛。”

同样来自菲律宾的女佣玛丽露（Marilou Peralta，52岁）每个星期天休假时都会到幸运商业中心汇钱回乡或购买一些个人用品，并到附近的朋友家聚会，傍晚才回家。

“虽然我已经接种了第一剂冠病疫苗，第二剂也安排在本月底，但为了以防万一，我决定暂时别和朋友们聚在一起。尽管待在家有点无聊，不过现在安全第一。”

另一名菲律宾籍女佣凯特琳（Catherine Mendoza，39岁）也因为无法和朋友相聚和在外用餐感到难过。

“我几乎每个月至少会到这里，把部分薪水寄回给家人，今天的商场大概是自去年的病毒阻断措施以来最空的。以往我和朋友们也会在休息日在外面野餐，如今我只能和一个朋友出门，到了午餐时间就会各自回家吃饭。”

完整报道，请翻阅2021年5月23日的《联合晚报》。