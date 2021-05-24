两家庭共四人确诊 白沙一组屋居民强制检测

卫生部指出，截至昨天，188名居民已接受检测，155人检测结果呈阴性，其余33人检测结果未出炉。

白沙一座组屋本月里有两户家庭共四人先后确诊感染冠病，整座组屋近80个单位的住户前晚（5月22日）接到通知必须接受强制检测。四起确诊病例中，有一人是樟宜机场感染群里最早确诊的88岁男清洁工。

其余三起确诊病例是同座组屋另一户家庭的成员，他们是47岁的家庭主妇、46岁男游泳教练以及就读于白沙小学的12岁女生。卫生部是在本月19日的文告中将他们列入机场冠病感染群，但当时未提及三人与男清洁工同住一座组屋。

这是卫生部第二次强制规定整座组屋的居民接受检测。受影响的是位于巴西立51街的第559座组屋，共有243名居民须到住家对面、设于空置校舍内的区域检测中心，接受聚合酶链式反应检测（PCR）。这座组屋底层有住户，不能设临时检测站。

卫生部指出，截至昨天，188名居民已接受检测，155人检测结果呈阴性，其余33人的检测结果未出炉。

卫生部上周也为后港8道第506座组屋的居民进行强制检测。

白沙—榜鹅集选区议员陈国明昨早在个人面簿页面上说，由于第559座组屋出现几起确诊病例，卫生部为居民的健康与安全着想，发短信与挨家挨户分传单，通知整座居民在昨天或今天接受检测。

《联合早报》记者到场采访发现，检测中心开辟了“特别通道”让居民尽快受检，整个过程只需约10至15分钟。

陈国明也是内政部兼永续发展与环境部政务部长。根据他现场统计，昨天上午9时至11时许，两个多小时已有约50至60名居民完成检测。

居民在这段期间无须隔离，只要遵守现有防疫措施，仍可出门，而给居民的送餐、送货与维修服务也可继续。不过，居民在等检测结果时应尽量待在家，若身体不适也要尽快求医。

邻座组屋的居民无须接受检测，除非曾在本月2日至18日之间到过第559座组屋。陈国明说，如果有人因到过这座组屋而感到担心，可到区域检测中心接受检测。

他说：“居民大多数都很冷静。也有居民关心确诊的邻居，而我告诉他们，确诊者都在医院或其他设施得到很好的照顾，与他们有过密切接触的人也都在接受隔离，希望居民能放心。”

樟宜机场冠病感染群最早确诊染病的88岁清洁工于本月5日确诊，与他一同在第三搭客大厦工作的同事后来也确诊染病。该感染群已扩大至超过100人，是本地目前最大的感染群。

47岁家庭主妇则于本月12日确诊，她起初被列为无关联社区病例。该座组屋的四名确诊病例相信都是感染B1617变种毒株。

白沙—榜鹅市镇会前天已与国家环境局合作，为受影响组屋与邻座组屋的公共走廊和共用设施进行彻底清洗和消毒。

客工宿舍再出现病例

本地昨天新增25起冠病确诊病例，21起来自社区，其中两起暂与其他病例无关联。客工宿舍时隔三个多星期，再次出现冠病确诊病例，染病的是一名46岁马来西亚籍建筑工人。感染群新增两个，其中一个与西城购物商场有关。另有三起输入病例。