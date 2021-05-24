早前到过白沙坊主动受检 不少居民一周内二度检测 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄伟曼 摄影 / 林国明 发布 / 2021年5月24日 5:00 AM 不少巴西立51街第559座组屋的居民因近期曾到白沙坊购物中心，早前已自愿接受冠病检测，短短一周内接受第二次检测。（林国明摄） 字体大小: 小 中 大 巴西立第559座组屋居民中，有不少人因近期曾到有确诊冠病病例光顾的白沙坊购物中心，早前已自愿接受冠病检测，如今又有同座居民确诊，他们得在短短一周内接受第二次检测。记者昨天（5月23日）在巴西立51街第559座组屋，访问到不少曾在过去一周去了白沙坊（White Sands），而主动到综合诊疗所接受免费检测的居民。有人四天前刚完成检测，前天才收到结果，又必须再接受强制检测。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠状病毒19 巴西立第559座组屋 疑遭爆粗口挑衅 黑衣男地铁车厢内暴打乘客 人生下半场 唱出幸福