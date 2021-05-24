早前到过白沙坊主动受检 不少居民一周内二度检测

巴西立第559座组屋居民中，有不少人因近期曾到有确诊冠病病例光顾的白沙坊购物中心，早前已自愿接受冠病检测，如今又有同座居民确诊，他们得在短短一周内接受第二次检测。

记者昨天（5月23日）在巴西立51街第559座组屋，访问到不少曾在过去一周去了白沙坊（White Sands），而主动到综合诊疗所接受免费检测的居民。有人四天前刚完成检测，前天才收到结果，又必须再接受强制检测。