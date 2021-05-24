裕廊西城商场相关病例增四起 两人初步确诊染B1617变种病毒

根据卫生部文告，西城感染群的四起病例中，有三人是当局为到过西城的公众和职员进行特别检测时发现的。其中，39岁马来西亚籍女清洁工以及在BlackRock Advisors Singapore工作的44岁印度籍男子初步确诊染上B1617变种毒株。

我国昨天（5月23日）新增25起冠病确诊病例，感染群增加两个，其中一个与裕廊东的西城购物商场有关。樟宜机场感染群则再增三起病例。

根据卫生部文告，西城感染群的四起病例中，有三人是当局为到过西城的公众和职员进行特别检测时发现的。他们是31岁印度籍送货卡车司机、39岁马来西亚籍女清洁工，以及在BlackRock Advisors Singapore工作的44岁印度籍男子。后两人初步确诊染上B1617变种毒株，有待进一步检测确认。

西城感染群的另一起病例是59岁音乐教师，在Yamaha音乐学校任职。他本月16日发烧没有求医，21日才到全科诊所求医和接受检测。

另一个新增感染群与早前确诊的39岁Corner Stone Global Partners女经理有关联。她与同住的30岁菲律宾籍女佣和48岁自雇人士，形成三人感染群。

八现有感染群病例增加 樟宜机场感染群再添三人

八个现有感染群也出现新病例。其中，樟宜机场感染群再增三起病例，包括就读于圣斯德望学校的七岁男童，他最近一次上学是本月12日。这名男童是早前确诊的44岁家庭主妇和11岁圣斯德望学生的家属。

机场感染群的另两起新病例是任职于ST Microelectronics的45岁菲律宾籍工程师，以及在樟宜商业园工作的67岁清洁女工。

再有两名麦当劳送餐员确诊，他们都在伊莱雅民众俱乐部的分店工作。其中，31岁的中国籍送餐员本月20日被安排放缺席假，他在隔天接受检测和隔离，当晚开始发冷却没有通报症状。

另一名27岁马来西亚籍送餐员，在18日感到疲累和头痛，同样没有通报症状。他在21日被安排放缺席假。

陈笃生医院感染群再添一起病例，这名78岁家庭主妇的家属是早前确诊、曾住在9D病房的52岁男病患。

另有一名四岁女童确诊，她是Heart Field Kindergarten幼儿园的学生，最近一次上学是本月12日。她与早前确诊的53岁私人司机有过密切接触，因此从本月14日开始隔离。她在19日发烧，但症状没被告知卫生部。

滨海湾金沙赌场感染群的新增病例是一名32岁美发师，在98 Hair House工作。

另外，电子业公司SMS InfoComm感染群、与制药厂赛诺菲—安万特（Sanofi-Aventis）行销人员有关的感染群，以及与49岁家庭主妇有关的感染群，都各增一起新病例。

活跃感染群累计32个

未列入感染群的关联病例有三起，包括一名52岁新加坡籍送货司机，他是早前确诊的24岁亚历山大医院基本护理助理的家属。

这名司机任职于富园配运服务（RichLand Logistics Services），本月18日起被隔离。他21日接受检测，同天开始咳嗽，检测结果隔天呈阳性。他的血清检测结果显示N抗原呈阴性，意味着处于感染初期。他已在本月9日接种首剂疫苗。

另两起关联病例则是29岁印度尼西亚籍女佣和84岁本地家庭主妇，两人同样已被隔离。后者已接种两剂疫苗，没有出现症状。

本地过去一周的新增社区病例攀升至182起，活跃感染群累计32个。截至昨天中午，累计确诊病例达6万1824起。