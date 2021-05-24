工程师或1传15人 专家：这是超级传播者

工程师感染群迅速扩大至16人，当中有六人是工程师家属，其余九人则是和他有密切接触的人，很有可能是1传15。受访专家指出这是超级传播者，而减少不必要的社交对抗疫至关重要。

本地目前有32个感染群，而三大感染群分别为樟宜机场、陈笃生医院和Learning Point补习中心，而第四大感染群则和AbbVie Operations Singapore工程师有关，过去几天病例不断增加。

根据卫生部过去几天的文告，这个感染群首个确诊的是32岁新加坡籍IT工程师，他在15日发烧、头痛、咳嗽以及身体酸痛，隔天求诊并做检测，当天确诊。

这几天感染群新增的15起病例，有六起是他的家人（三人跟他同住），其他九起则是跟他有过密切接触的人。跟他有密切接触而并非家人者，多且范围广，年龄小至一岁大至60岁。此外，他们的背景各异，从诊所助理到保安、技师、银行人员皆有，还有三名是年仅一到三岁的幼童。

伊丽莎白诺维娜医院传染病专科医生梁浩楠受访时说，根据上述资料来判断，这符合对超级传播者的定义。至于如何感染，则得看是否有进一步的资料才能确定。

“这也显示在疫情升温的时候，应该避免跟那么多不同的人碰面。”

亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚（Paul Tambyah）教授则提出另一套看法。他指出，目前仍在研究为何有超级传播事件，而现有的认知是那些涉及超级传播事件者，和一般不会传播冠病者，其实没有什么明显不同。

根据目前已知的信息，与工程师有密切接触的九人应从他而染病，但其余六名家属之间究竟谁是源头，目前则无法确定。

工程师感染群

病例63357：32岁新加坡籍工程师 病例63363：57岁男工程师（同住家人） 病例63408：57岁女退休人士（同住家人） 病例63463：3岁女童（密切接触者） 病例63469：60岁清洁工（密切接触者） 病例63470：59岁男保安（密切接触者） 病例63471：33岁港务集团男技师（密切接触者） 病例63472：32岁诊所女助理（密切接触者） 病例63488：36岁肯德基女职员（家人） 病例63509：1岁男童（密切接触者） 病例63520：34岁渣打银行男职员（密切接触者） 病例63524：41岁家庭主妇（密切接触者） 病例63559：30岁女护士（家人） 病例63560：2岁男童（密切接触者） 病例63570：77岁男退休人士（家人） 病例63578：74岁女退休人士（同住家人）

完整报道，请翻阅2021年5月24日的《新明日报》。