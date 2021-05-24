工程师或1传15人 专家：这是超级传播者

来自 / 新明日报

文 /
陈玉能

发布 / 2021年5月24日 2:50 PM

两名分别为1岁和2岁的幼童，被列为确诊工程师的密切接触者，两人后来都染病。两幼童都是芬维尔连路的幼儿园和早期介入中心的学生。（谷歌地图）
两名分别为1岁和2岁的幼童，被列为确诊工程师的密切接触者，两人后来都染病。两幼童都是芬维尔连路的幼儿园和早期介入中心的学生。（谷歌地图）

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工程师感染群迅速扩大至16人，当中有六人是工程师家属，其余九人则是和他有密切接触的人，很有可能是1传15。受访专家指出这是超级传播者，而减少不必要的社交对抗疫至关重要。

本地目前有32个感染群，而三大感染群分别为樟宜机场、陈笃生医院和Learning Point补习中心，而第四大感染群则和AbbVie Operations Singapore工程师有关，过去几天病例不断增加。

根据卫生部过去几天的文告，这个感染群首个确诊的是32岁新加坡籍IT工程师，他在15日发烧、头痛、咳嗽以及身体酸痛，隔天求诊并做检测，当天确诊。

这几天感染群新增的15起病例，有六起是他的家人（三人跟他同住），其他九起则是跟他有过密切接触的人。跟他有密切接触而并非家人者，多且范围广，年龄小至一岁大至60岁。此外，他们的背景各异，从诊所助理到保安、技师、银行人员皆有，还有三名是年仅一到三岁的幼童。

伊丽莎白诺维娜医院传染病专科医生梁浩楠受访时说，根据上述资料来判断，这符合对超级传播者的定义。至于如何感染，则得看是否有进一步的资料才能确定。

“这也显示在疫情升温的时候，应该避免跟那么多不同的人碰面。”

亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚（Paul Tambyah）教授则提出另一套看法。他指出，目前仍在研究为何有超级传播事件，而现有的认知是那些涉及超级传播事件者，和一般不会传播冠病者，其实没有什么明显不同。

根据目前已知的信息，与工程师有密切接触的九人应从他而染病，但其余六名家属之间究竟谁是源头，目前则无法确定。

工程师感染群

  1. 病例63357：32岁新加坡籍工程师
  2. 病例63363：57岁男工程师（同住家人）
  3. 病例63408：57岁女退休人士（同住家人）
  4. 病例63463：3岁女童（密切接触者）
  5. 病例63469：60岁清洁工（密切接触者）
  6. 病例63470：59岁男保安（密切接触者）
  7. 病例63471：33岁港务集团男技师（密切接触者）
  8. 病例63472：32岁诊所女助理（密切接触者）
  9. 病例63488：36岁肯德基女职员（家人）
  10. 病例63509：1岁男童（密切接触者）
  11. 病例63520：34岁渣打银行男职员（密切接触者）
  12. 病例63524：41岁家庭主妇（密切接触者）
  13. 病例63559：30岁女护士（家人）
  14. 病例63560：2岁男童（密切接触者）
  15. 病例63570：77岁男退休人士（家人）
  16. 病例63578：74岁女退休人士（同住家人）

完整报道，请翻阅2021年5月24日的《新明日报》。

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