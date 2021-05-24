疑遭爆粗口挑衅 黑衣男地铁车厢内暴打乘客

疑24岁男乘客在地铁车厢先挑衅，被指爆粗口狠骂黑衣中年汉，气得后者暴怒发狂，两度用膝盖撞击他的头部，用脚踩他的肚子，把车厢变成综合格斗现场！其他乘客被吓得跑开躲避，40岁男子过后在公共滋扰的罪名下被捕。

这起事件相信发生在昨天（23日）早上10时许，地点是滨海市区线（Downtown Line）小印度地铁站。

两人并不相识

据《联合晚报》了解，施暴的中年汉与被打的24岁男乘客并不相识，两人疑是在言语上有冲突，才发生这起打人案。

署名“Patrick Tay”的网民昨午在面簿上传一段14秒的视频，内容显示一名戴着鸭嘴帽，穿着黑衣的中年汉正在地铁车厢内殴打一名穿灰色T恤的年轻乘客。

视频一开始，可见男乘客已坐在地上，黑衣男则“拳如雨下”，不断攻击对方的头部和身体。

黑衣男过后用膝盖撞向男乘客脸部两次，导致后者整个人倒地。不过，黑衣男依旧持续攻击，用脚踩对方肚子。

视频中可见，黑衣男随后用手打对方的脸，像是在说些什么，然后继续用拳头打对方腹部。

此时，年轻乘客不断发出哀嚎，但黑衣男完全没理会，继续用手肘攻击对方，直到男乘客疼得整个人翻来覆去，视频在此结束。

根据视频，现场也有三四名其他乘客，但他们纹丝不动，只有一名坐在打斗现场附近的妇女见状后，马上站起身迅速离去。

从视频录到的声音显示，地铁当时刚好抵达梧槽地铁站，相信朝小印度地铁站驶去。

警方昨晚针对视频发文告证实当时接获通报，中央警署和公共交通保安指挥处（TransCom）的警员过后展开调查，并确认涉案男子的身份。

一名40岁男子事后在公共滋扰的罪名下被捕，他也将在蓄意伤人的罪名下接受调查，调查正在进行中。

新捷运：被袭乘客拒绝地铁人员帮助

新捷运发言人表示，公司职员接获通知后立刻赶去事发车厢，但被袭击的乘客称黑衣男已离开，乘客也拒绝接受帮助，并继续其行程。

新捷运企业联络高级副总裁陈爱玲受询时向《联合晚报》指出，当时在地铁上的职员收到通知后，立即前往事发车厢。

“他看到受害者一个人在车厢内，并询问对方是否需要协助，但对方拒绝了，并称袭击者已步出车厢离开。”

她表示，受伤乘客过后坚持自己没事，并继续他的行程。“我们会将闭路电视画面提供给警方，协助他们进行调查。”

完整报道，请翻阅2021年5月24日《联合晚报》。