收紧边境管制加剧建筑业人力短缺 预购组屋项目料再推迟三个月竣工

国家发展部长李智陞强调，建筑成本上扬不会显著影响新组屋价格，因为当局将继续根据购屋者负担能力来为预购组屋定价，而不是想着收回成本。

政府收紧边境管制，大大加剧建筑业的人力挑战，原本已延误六至九个月的预购组屋项目，预计再推迟三个月竣工，但国家发展部长李智陞强调，新组屋的价格将维持在可负担水平。

李智陞昨天（5月24日）在橙易产业（OrangeTee & Tie）线上商业论坛致辞时指出这点并重申，建屋发展局正同承包商紧密合作，尽量减少预购组屋项目的延误。

他解释，大部分的建筑业工作准证持有者是从南亚国家招聘，随着我国禁止一些南亚国家和其他高风险国家的人员入境，原本就面对人力短缺的建筑业更是雪上加霜。

政府已大力介入扶持建筑业。本月11日国会通过冠病（临时援助措施）（第三次修正）法案，允许承包商提出调整工程合同价的申请，让各方更公平地分摊工程延误的成本。

尽管如此，李智陞指出，建筑业仍不可避免受到一些冲击，以致成本攀升，建筑工程也将进一步延误，这包括预购组屋等公共领域项目。

但他强调，建筑成本上扬不会显著影响新组屋的价格，因为当局将继续根据购屋者可负担的价格来为预购组屋定价，而不是想着收回成本。

李智陞今年4月曾在国会书面答复中透露，所有89个兴建中的预购组屋工程已复工，约85％的工程预计会比原定竣工日期延迟约六至九个月。

他昨天说，排除不可预见的情况，预购组屋项目预计将再推迟三个月竣工。建屋局会陆续发信及通过My HDBPage平台，通知受影响屋主更改后的竣工期。

橙易产业是我国第三大房地产经纪公司，约有4300名房屋经纪。李智陞提醒出席论坛的房屋经纪，许多购屋者下来须等待更久才能迁入新屋，这会产生连带影响，比如一些人等待期间需要租房或延长租约，也有人可能已出售现有房屋，须要与买家重新商讨交屋日期。

另外，一些人也可能将目光从新项目转向已竣工的项目，继而刺激转售组屋和私宅的需求，导致转售价上升。根据新加坡房地产联合交易网的数据，截至今年4月，组屋转售价已连续10个月上扬。

李智陞说，对于那些须要重新商讨买卖或租赁协议的人，房屋经纪可从旁协助双方公平磋商。他也希望房屋经纪鼓励客户在购屋或租房时，谨慎考量自己的预算和长远计划。

“目前的利率可能看起来很有吸引力，但经济形势仍不确定，而购屋是一项长期承诺，也是新加坡人一生中最大的投资之一。”

橙易产业昨天推出免费的预购组屋数据分析平台（orangetee.com/home/masV2/bto），为公众提供2016年至今的预购组屋项目信息，助他们作出知情的选择。

李智陞说，房地产中介行业须加快科技创新与转型的进程，他也赞扬橙易产业是这方面的领跑者之一。

下来几个月，当局将盘点房地产产业转型蓝图的进展，并在明年与业界合作更新该蓝图。房地产产业转型蓝图于2018年2月推出，至今已有300多家业内企业从生产力提升计划（PSG）和企业发展计划（EDG）中获益。