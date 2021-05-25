Jem与西城感染群增至50人检测扩大 源头或是居家通知指定设施一清洁女工

调查发现，到过这两个商场的访客当中可能有人在持续传播病毒，卫生部将扩大免费冠病检测的范围，让所有在本月10日至22日曾到访的人，若身体不适，到区域检测中心或拭子检测计划下的公共卫生防范诊所接受检测。

流行病学调查发现，裕廊东Jem和西城购物商场感染群的源头，可能是一名在居家通知指定设施工作的53岁清洁女工。由于并入多个其他感染群和无关联病例，该感染群的累计病例从前天的四人激增至50人。

鉴于当局发现更多与Jem和西城（Westgate）相关的确诊病例，卫生部将扩大免费冠病检测的范围。所有在本月10日至22日到过这两个商场的人，若身体不适，应到区域检测中心或拭子检测计划（SASH）下的公共卫生防范诊所（PHPC）接受免费检测。

根据卫生部昨晚（5月24日）的文告，当局在调查到过Jem和西城、或在这两家商场工作的确诊病例的过程中发现，访客当中可能有人在持续传播病毒，而感染源头可能是一名在本月6日到过西城的53岁清洁女工。她在罗契斯特酒店（Park Avenue Rochester）这个居家通知指定设施工作，5月7日确诊染病。

卫生部说，由全国公共卫生实验室进行的全基因组排序和系统发生学分析结果显示，一些曾到过Jem和西城的确诊病例，病毒基因组排序与这名清洁女工相似。当局正在进一步调查病毒传播途径。

三个原有感染群以及原本被列为无关联病例的13人，昨天并入Jem和西城感染群。三个原有感染群分别与电子业公司Sms Infocomm、制药厂赛诺菲—安万特（Sanofi-Aventis）的行销人员，以及AbbVie Operations Singapore的IT工程师有关联。

原本的13起无关联病例则包括摩斯汉堡新达城分店的59岁厨师、新加坡理工学院18岁男生和在西城担任安全距离大使的45岁男子。

商场感染群昨天新增六起病例，包括两名新加坡理工学院女生。这两名马来西亚籍女生23日确诊，是同屋家属，都是化学与生命科学学院的学生。新加坡理工学院发文告指出，两人最后一次到校园内是本月14日。她们到过的地方，校方已彻底清洗与消毒。所有理工学院学生、职员和服务与货品供应商都已接受冠病检测，没有其他人确诊。

多个补校和校园感染群都增加新病例

现有感染群方面，补习中心Learning Point感染群再增两起病例，分别是菩提学校的38岁女教师和育能小学的8岁女生。

女教师是早前确诊的圣斯德望学校9岁男童的家属；8岁女童则是早前确诊的同校8岁男童的同学。两名男童都曾在百汇中心的Learning Point上课。

另有一名2岁香港男童确诊，他是Heart Field幼儿园的学生，最近一次上学是在本月14日。他是早前确诊的同校4岁女童的家属，并与早前确诊的两名菲律宾籍女佣同住。

麦当劳送餐员感染群新增的五起病例都是必胜客（Pizza Hut）员工，其中两人是送餐员。其余三人是兼职员工，包括就读于培才中学的15岁男生、绿苑中学的16岁男生，以及18岁的Grab和Deliveroo兼职送餐员。

两起暂无关联的病例是31岁印度籍工程师和31岁房屋中介。

昨天新增12起输入病例。截至昨天中午，本地累计确诊病例达6万1860起。