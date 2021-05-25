染疫员工逾半在抵境区和行李站工作 樟宜机场集团总裁：此处是感染源头

染病的43名机场员工中，23人在接待抵境和转机乘客的地方工作，工作地点分散在整区。当局于是改变运作思维，将原本连通、从搭客大厦一端横跨至另一端的抵境、离境和中转区划分为三个分区，其中涵盖通往登机门廊道、抵境边检和行李领取处的地点，被划入最高风险的第一区。

樟宜机场染病员工中，约半数在接待抵境和转机乘客的抵境区和行李领取处工作，这也是机场感染群的感染源头。

樟宜机场集团总裁李绍贤昨天（5月24日）在记者会上说，染病的机场员工中，23人在接待抵境和转机乘客的地方工作，工作地点分散在整区。

“这显示这区是感染源头，其他区相对没有出现病例。”

目前为止，共有43名机场员工确诊。换言之，接待抵境和转机乘客的区域出现的染病员工人数占据超过一半。

当局于是改变运作思维，将原本连通、从搭客大厦一端横跨至另一端的抵境、离境和中转区划分为三个分区，其中涵盖通往登机门廊道、抵境边检和行李领取处的地点，被划入最高风险的第一区。

第二区则是离境边检和离境乘客通关后进入、商店林立的中央转机区。染病的机场员工中，六名来自中转区，另有一人在边检处任职。

李绍贤说，这群员工的活动范围靠近第一区，调查工作也显示这两区的员工之间有互动。当局因此相信，病毒从第一区传播到第二区。

第三区则是出境大厅和抵境大厅等公共场所。李绍贤说，第二和第三区都只有离境乘客通过，风险级别与社区大致相同，因此这两区“预计是不受感染的”。

对第一区采更严格措施

当局将对第一区采取更严格的防疫措施，包括禁止这区员工进入其他区，以及要求工作人员每天接受非侵入性快速检测。至于采用何种快速检测，当局表示目前尚未准备好对外宣布。

区内将设有工作人员休息区，方便工作人员休息和用餐。第一和第三搭客大厦各设有七个休息区。

当局也会在休息区和更衣室等人员多、但较封闭的地方装置高效微粒空气（HEPA）过滤器，减少病毒通过空气传播的风险。

此外，在第一区工作的人员也必须已完成疫苗注射。当局计划在下来几周内，让第二区和第三区员工中接种疫苗的人数达90％以上。

受分区措施影响的约有1万4000名员工。其中，第一区的员工就占约4400人，包括清洁员工、居家通知护送人员、体温测量人员和抵境边检人员。

第二区约有2000名员工，大多为店员和离境边检人员。第三区的工作人员则约有7600名，包括登机手续柜台人员、店员和文员。

李绍贤说：“现在这项运作计划将面向所有抵境乘客，无论你从哪里抵境，我们都要保持最高警惕。这不只适用于乘客，也适用于这一区的工作人员。”

李绍贤也指出，中央转机区除了上述病例，目前已接受检测的近97％员工中，没有其他人确诊。

第三区同样已近97％员工接受检测，星耀樟宜的约3000名员工中超过95％接受检测，目前都无人确诊。

李绍贤说，高度的连接性，以及与伙伴和新加坡人紧密相连所形成的社区，是樟宜机场的两大支柱，但冠病使客流量受重挫，更具传播力的变种病毒株也使机场出现感染群，削弱了这两大支柱。

“我们连同机场的伙伴和政府部门，努力重新制定了运作流程，加强了程序……我们希望通过这些措施，在我们与全世界保持连接的同时，确保机场职员和新加坡人接下来的安全。”

风险极高地区旅客 将经T2专设边检设施通关

来自病毒传播风险极高地区的旅客抵境后，将直接经由设于第二搭客大厦的专设边检设施通关，以进一步和其他乘客分隔开来。

樟宜机场集团机场运作管理董事总经理吴汭钢昨天在记者会上说，通关等步骤原属短暂的人员流动，但随着B1617变种病毒株出现，当局将提高警惕，“将短暂互动也视为有风险”。

此前，来自极高风险地区的乘客下机后，会在机场人员护送下，在搭客大厦通关及领取行李，过后再由车辆送往居家通知设施。

避开与其他旅客交叉接触

但根据新的安排，这些乘客下机后将被直接送往第二搭客大厦（T2）的专用设施，完成通关手续并进行抵境后的冠病检测。他们的路线将与搭客大厦隔开，直达这道“远程关卡”（remote gate）。

完成通关和冠病检测后，他们将由巴士从这个专设设施直接载往居家通知设施。

由于冠病重创航空业，T2自去年5月起暂停运作18个月。该搭客大厦正进行的翻新工程也因此预计可提前多达一年，即在2023年竣工。吴汭钢说，远程关卡将与翻新工程工地隔开，单独运作。“这是为了确保能把风险级别极高的抵境旅客完全隔开，他们也不会在第一和第三搭客大厦这两座运作中的设施，与其他抵境旅客交叉接触。”

樟宜机场集团总裁李绍贤则说，把短暂的人员流动也当作有风险的活动看待，显示机场根据对各种风险最充分的了解，应对不断变化的格局而作出调整。