上庭答辩仍想脱口罩 前女军官遭法官喝止 订户 来自 / 联合早报 文 / 郭培贤 摄影 / 庄耿闻 发布 / 2021年5月25日 5:00 AM 被告潘秋玉离开国家法院大楼之后，走没多远就脱下口罩，还对着摄影镜头微笑。（庄耿闻摄） 字体大小: 小 中 大 多次被公众拍到拒戴口罩的前女军官昨天（5月24日）上法庭针对早前被控的一起没戴口罩的案件准备答辩时，依然故我，在国家法院大楼外不戴好口罩，上到犯人栏还伸手脱下口罩，但立刻遭法官喝止。以一句“你用什么身份命令我？”来呛安全距离大使而顿成“人民公敌”的53岁妇女潘秋玉（音译），昨天下午来到国家法院时，口罩挂在一只耳朵上，在门口遇见摄影记者后，才匆匆拉起另一边却不挂在耳朵上，用手托着口罩企图走入法院大楼，但遭警卫拦下，要她把口罩戴好才能进去。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 拒戴口罩 安全距离大使 载医护责无旁贷 早 数码