上庭答辩仍想脱口罩 前女军官遭法官喝止

多次被公众拍到拒戴口罩的前女军官昨天（5月24日）上法庭针对早前被控的一起没戴口罩的案件准备答辩时，依然故我，在国家法院大楼外不戴好口罩，上到犯人栏还伸手脱下口罩，但立刻遭法官喝止。

以一句“你用什么身份命令我？”来呛安全距离大使而顿成“人民公敌”的53岁妇女潘秋玉（音译），昨天下午来到国家法院时，口罩挂在一只耳朵上，在门口遇见摄影记者后，才匆匆拉起另一边却不挂在耳朵上，用手托着口罩企图走入法院大楼，但遭警卫拦下，要她把口罩戴好才能进去。