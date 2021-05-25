上庭答辩仍想脱口罩 前女军官遭法官喝止

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来自 / 联合早报

文 /
郭培贤

摄影 /
庄耿闻

发布 / 2021年5月25日 5:00 AM

被告潘秋玉离开国家法院大楼之后，走没多远就脱下口罩，还对着摄影镜头微笑。（庄耿闻摄）
被告潘秋玉离开国家法院大楼之后，走没多远就脱下口罩，还对着摄影镜头微笑。（庄耿闻摄）

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多次被公众拍到拒戴口罩的前女军官昨天（5月24日）上法庭针对早前被控的一起没戴口罩的案件准备答辩时，依然故我，在国家法院大楼外不戴好口罩，上到犯人栏还伸手脱下口罩，但立刻遭法官喝止。

以一句“你用什么身份命令我？”来呛安全距离大使而顿成“人民公敌”的53岁妇女潘秋玉（音译），昨天下午来到国家法院时，口罩挂在一只耳朵上，在门口遇见摄影记者后，才匆匆拉起另一边却不挂在耳朵上，用手托着口罩企图走入法院大楼，但遭警卫拦下，要她把口罩戴好才能进去。

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