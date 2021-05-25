李总理：除技术援助发展中国家 我国将继续推进全球气候议程

在应对全球气候危机方面，新加坡作为小国的影响力有限，但我国将在力所能及的范围内发挥作用。我国不仅会为包括共和联邦国家在内的发展中国家，提供气候科学与清洁能源方面的技术援助，也会在《巴黎协定》的基础上推进全球气候议程。

李显龙总理昨天（5月24日）在线上举行的亚洲区域共和联邦国家领导人圆桌会议上，发表视频演讲。会议由英国王储查尔斯王子召开，英国今年也担任《联合国气候变化框架公约》第26届缔约方大会（COP-26）主席。

COP-26预定今年11月举办。李总理指出，新加坡支持英国顺利举办大会，我国也会继续通过之前推出的气候行动配套（Climate Action Package），协助区域其他国家更好地应对气候变化。

他说：“世界仍在尝试克服冠病危机，但我们不能忽略全球气候议程。气候变化是眼前急须解决、攸关存亡的威胁，所有国家应该在《巴黎协定》的基础上，努力克服这个影响全人类的挑战。”

我国在2018年担任亚细安轮值主席国期间，推出气候行动配套，并通过开办一系列课程，助东南亚国家应对气候变化。这个技术援助项目归纳在由外交部负责的新加坡合作计划（Singapore Cooperation Programme）下。

李总理也向与会国领导人介绍我国在今年2月推出的2030年新加坡绿色发展蓝图。首先，新加坡将推动海事、航空、能源与化学等碳排放量较高产业的转型，包括透过数码化与自动化技术，减低这些产业的碳足迹。

“例如，本地的石油化学枢纽裕廊岛将转型为一个采用最顶尖技术的可持续能源及化学园区。”

李总理也勾勒我国下来在打造绿色经济方面的目标。他指出，新加坡希望成为一个碳服务及贸易中心，也会提倡绿色融资。我国下来五年将投资超过180亿美元（约240亿新元），推动相关领域的研究、创新与创业。