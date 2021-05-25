多多第一组奖金开彩 三注幸运儿共赢950万元

昨晚开彩的多多第一组奖金高达950万元，共有三注分别赢得超过316万元。本地实施高警戒解封第二阶段措施后，多多旺地投注人潮几乎减半。

昨晚开出的多多中奖号码是11、18、23、31、32、33，额外号码是49。第一组奖金每注可赢得316万6852元。

两注赢得大奖的幸运儿分别是在实龙岗NEX购物商场以系统7快速法下注，以及在盛港安谷路第308座组屋的投注站以普通快速法下注。

最后一注则由购买iTOTO系统12彩券的24人分得，每人可分得11万3000元左右。

疫情下旺地排队人潮锐减

过去只要碰到多多累积高额奖金，多个投注站外定会排起长长的人龙，但疫情当下，记者走访几处多多旺地时都发现排队人潮锐减。

2014年改制成49个下注号码后，曾多达11次送出头奖的后港61街第685座“同益发”投注站，昨天只有20多人排队。

住在附近的曾女士（65岁，退休者）受访时说，跟以前相比，这次排队买多多的人数已减半。“以前排队时整个队伍会围着组屋绕，今天人少了很多。”

在投注站附近工作的陈姓水果店员工（35岁）也说，投注站所在的组屋与有多名住户确诊的后港8道第506座组屋距离不远。谷歌地图显示，两地之间步行只需6分钟。

陈先生说，相信不少常来排队买多多的字迷都住在这一区附近。

“大概他们如今都待在家不出来了，这几天来这里买东西的居民也少了很多。”