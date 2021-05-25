张志远将多家医院早中晚班的下班时间记录下来，一旦接近这些医护人员的下班时间，就会特意绕到医院附近接送他们。

近日来社区冠病疫情令人担忧，医院和机场都暴发感染群。不过仍有私召车司机特意绕道往医院跑，希望能在这些前线人员辛苦工作后载他们一程。

驾驶Gojek将近两年的张志远（40岁）表示，无论是医院还是机场，只要收到这些载客请求，他都“来者不拒”。

“疫情当下，这些员工在前线辛苦工作，作为一名私召车司机，我能做的就是尽自己的一分力，将这些前线人员安全载到工作场所或住家。”

张志远还特地将多家医院早中晚班的下班时间记录下来，一旦接近这些医护人员的下班时间，就会特意绕到医院附近接送他们。

张志远育有三名儿女，年龄介于五岁至11岁，不过他还是不排斥接载这些乘客。

“对抗病毒的最大关键是注重个人卫生与健康，发生疫情以后我就养成每天与大儿子晨跑的习惯。”

为了确保自己和家人的安全，张志远会在乘客下车后喷抗菌消毒液，并摇下车窗让空气更流通。

当有其他私召车司机在聊天群组纠结应不应该接载高风险乘客时，张志远也会给予他们鼓励。

“想要拒载是人之常情，不过我会鼓励他们不要有这样的想法，疫情期间应该以医护人员为先。作为私召车司机，我们取之于社会也要用之于社会，应该尽量帮助这些前线人员出行。”