疫情打乱留学梦 青年创业卖小吃

新加坡小贩文化申遗成功，正式列入联合国教科文组织“非物质文化遗产代表名录”，让默默耕耘的小贩及许多每天到小贩中心解决三餐的国人振奋不已。

《联合晚报》先后推出两个系列的《小贩周记》，深入发掘及报道小贩中心的特色，向读者介绍超过60档既好吃又有故事的小贩档口。

由于读者和小贩反应热烈，第三系列的《小贩周记》新鲜登场，请小贩畅谈他们手艺如何传承创新，以及他们对创业守业的坚持。

出国留学的计划因为冠病被延迟，21岁小伙决定创业当小贩体验人生，立志把正宗港式美味带入小贩中心。

位于白沙中小贩中心（Pasir Ris Central Hawker Centre）有一档“新仔肠粉少爷”，招牌中的“新仔”指的是刚满21岁的摊主叶港新。

叶港新去年4月服完兵役，原本打算当完兵后到澳大利亚升学，没想到一场冠病疫情打乱了他的人生计划。

他说：“因为这疫情，我决定暂时留在新加坡，所以想试试创业，做小贩也是一种体验。”

他在招牌上写着“香港地道小吃”，这句话从他口中说出倒是底气十足。叶港新来自香港家庭，三岁时跟随父母从香港移民到新加坡，父亲是一名港式点心师傅，他可说是在港式饮食文化的环境中长大。

他说：“我家里人都是做饮食的，我6岁就开始去父母的店学习。我发现新加坡小贩中心里地道的香港食物还是比较少的，现做肠粉的摊位也不多。”

他与父亲商量后，决定在档口主打香港现做肠粉，同时也售卖皮蛋瘦肉粥、港式糯米饭、咖哩鱼蛋、萝卜牛腩、猪皮白萝卜等港式小吃。

叶港新坦言，暂时还不确定未来会不会继续升学，目前唯一的心思便是要把档口做好。

他说：“我想要做出成绩，如果做得好的话希望将来可以发展成连锁品牌。”

本月中禁堂食后 生意遽减六成

本月中禁止堂食后，生意遽然减少六成，叶港新面对创业以来最大挑战。

新加坡进入高警戒解封第二阶段，公众从本月16日起不得堂食，此宣布让叶港新有点措手不及。

他说：“虽然这也是没办法的事，但生意真的差很多，整个小贩中心都很少顾客。”

他形容，以前在早餐时间都会有顾客排队买餐，但自从禁止堂食后，有时早餐时间甚至完全没人。

“不可以堂食已经带来很大影响，这里附近的第559座组屋又传出有人确诊，整座组屋的居民都要做检测，这些消息让居民更不敢出门了。”

等客人点餐 才现做现卖

年轻小贩对食物有所坚持，要等客人点餐才现做现卖。

叶港新说，香港肠粉必须要现做现卖现吃，看那热腾腾肠粉让顾客吃得满意，便是他最大的满足。

他说：“现做的肠粉比较新鲜，吃下去时会很舒服。粉肯定是重点，我们的酱汁也不是用本地的黑酱汁，而是用香港酱汁。”

他也说，港式味道与本地食物相比会比较重口味，但有很多人都喜欢地道的港味，顾客反应都很好。

对他而言，当小贩最难之处在于工作时间很长，每天得从清晨6点多开始准备，一直到晚上8点多才收档，回到家已很疲累。