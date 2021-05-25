男孩推搡婆婆还爆粗 掌镜人竟称“欺负孙”

网上疯传一段男孩推搡婆婆后，还狂飙脏话的视频，相信是男孩母亲的掌镜人还边拍视频边说“婆婆打孙子，我要报警”，引来网民的谩骂和挞伐！

面簿昨天（5月24日）疯传一段约4分12秒的视频，内容是一名婆婆和相信是她孙子的男孩在房内争吵的过程。

数名上载视频的网友表示不清楚事件发生的日期和地点，仅表示收到视频后觉得愤愤不平，才上载至网上。

视频一开始，一名婆婆和坐在椅子上，相信是孙子的男孩不知何故发生争执，两人也开始推搡。过程中，男孩极力挣扎，然后爆粗口将婆婆整个人推倒在地，貌似还打了婆婆数拳。

男孩过后若无其事的坐到床上吃起零食，而婆婆则艰难地站起来。在这过程中，一旁在拍视频的女子竟然还称是婆婆“欺负”孙子，还说要报警。

婆婆过后破口大骂说，“这间屋子不是你的，我也有还钱！”，但男孩口中一直碎碎念，用福建话说“去死啦”，结果惹怒婆婆说，“以后你的孩子也会这样对你！”

一旁拍视频的女人这时说，“小心她等下和爸爸投诉，说你没大没小。”，不过男孩却理直气壮说“她打我，我就打她回啦。”

婆婆过后继续骂男孩，并表示自己如果死了，也会每天来缠着他。“我说得出，就一定做得到。”

拍摄视频的女子再次说，“婆婆欺负孙子，一定要报警。”，然后站在房门口的婆婆继续训斥时，男孩却说“走开啦，讲这么多。”

婆婆过后表示，男孩才几岁，连钱都还没有开始赚，就开始学人装威风，然后慢慢走出房间，视频也随着结束。

视频引起极大争议

视频上网后引起极大争议，留言几乎一面倒谴责男孩和拍摄视频的女子，网民怒斥两人“难道你们不懂百善孝为先？”

网民Gary Chua就说，拍视频的女子也有问题，“我觉得两个年轻要欺负一个老的，人在做天在看的。”

Ivy Ivy则留言说，非常心疼婆婆，并痛斥男孩真的没有家教。

有网民指出，可能婆婆年纪大了偶尔难相处，但血浓于水，还是应该孝敬婆婆，怎么可以对老人家动手还爆粗。