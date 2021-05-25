前女军官面审 庭内法官斥令戴回口罩 庭外嚣张摘罩任拍

多次被公众拍到拒戴口罩的前女军官昨天（5月24日）上法庭依然故我，没戴好口罩在门口被拦下，开庭前还跑到食堂站着吃堂食，到了庭上欲将口罩脱下被法官喝止，最后走出法庭又脱下口罩，对着摄影镜头微笑离开。

《联合晚报》日前报道，潘秋玉（译音）于本月15日在滨海湾金沙商场地下一层广场被网民拍到逛街没戴口罩，还骂上前提醒她的安全距离大使“你用什么身份命令我？”。相关视频被人放上面簿后疯传并引起公愤，网民过后对她起底，指她原来曾是一名海军高级军官，曾任一艘军舰的舰长。

好些网民还上传相关照片和视频，指她多次没戴口罩出现在商场，包括她曾在今年2月到过怡丰城（VivoCity）以及去年12月在中央广场（Central Mall）逛街时，也没戴口罩。

记者后来更发现，潘秋玉其实早前已经因涉嫌不戴口罩而被控上法庭，指她在去年5月8日晚上7时20分至8时，在纽顿熟食中心没戴口罩，触犯了冠病19（临时措施）法令。

案件昨天续审，她来到国家法院时，口罩挂在一只耳朵上，在门口遇见摄影记者后匆匆拉起另一边却不挂在耳朵上，用手托着口罩企图走入法院大楼，但被警卫拦下，要她把口罩戴好才能进去。

她在案件开庭一个多小时前抵达，进入法庭大楼后就到食堂。食堂内的椅子都已经被搬空，她选择站着吃食物。

潘秋玉进入庭室走上犯人栏后，伸手脱下口罩，但立刻被法官喝止，要她不能脱，提醒她必须全程戴上。

案件休庭后，她走出法庭大楼后，距离没多远就脱下口罩，一只手拿着瓶装水，一只手握着口罩，还对着摄影镜头微笑离开。

总检察署考虑采进一步行动

潘秋玉原定昨天答辩，代表国家环境局的主控官表示，由于总检察署考虑对潘秋玉采取进一步的行动，因此向法官申请将案件展期。

潘秋玉追问主控官展期的具体原因，但主控官再三表示不便透露。

据《联合晚报》了解，她很有可能被控更多的罪状。

拒给主控官电话号码

主控官在庭上指控方和法庭都没有记录她的电话号码，希望她将电话号码交出来，方便联络。

但是，潘秋玉马上拒绝，说：“你们找我寄信就好，就是我身份证上面那个地址，我的电话号码不是公共资料。”

最终，潘秋玉表示不反对控方的申请，但强调希望控方不要拖延太久。法官批准申请，将案件安排在7月12日续审，并且要控方在6月23日交代案件的新进展。

