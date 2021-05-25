少妇虐打女佣 打断四个衣架才罢休

少妇出水痘，因不满女佣没有完全根据指示，将她的衣服和用过的餐具分开清洗，气得一连用三个塑料以及一个木制衣架虐打女佣，直到衣架断掉为止。

被告王晓慧（35岁，译音）面对4项控状，指她在2019年5月至7月间，4次虐待25岁的缅甸籍女佣。

据案情显示，被告的丈夫在2019年3月30日雇用女佣，负责做家务并照顾被告两名年幼孩子。

同年7月16日，被告出水痘，指示女佣要手洗和扭干她的衣服，不要与其他家人的衣物掺着洗。

被告也指示女佣，说她用过的餐具必须分开洗。

不过女佣误会被告意思，她虽然手洗被告衣服，但将被告的衣物与被告其他家人的衣服放进洗衣机里烘干，结果遭被告一顿恶骂。

被告也发现，女佣虽将她用过得餐具分开洗，但所使用的海绵却是同一个。

被告为此大发雷霆，举起一个塑料衣架虐打女佣左手臂和背部，直到衣架断掉后，再拿另一个塑料衣架毒打女佣。

被告就这样一连打断三个塑料衣架，之后更拿起一个木制衣架，往女佣的左手臂、背部和右大腿抽打，直到木制衣架断掉才肯收手。

她事后令女佣将断掉的衣架扔进垃圾槽，女佣身上有多处淤伤，但被告没有给予女佣任何治疗。

除了用衣架打女佣外，被告也用手攻击女佣头部、踢女佣腹股沟，还用吸尘机打女佣左膝盖。

被告称患有重郁症，希望法官判她接受强制性治疗。不过控方认为被告病症都是自己告诉医生的，因此要求法官不要过分依赖被告精神报告内容。

法官指示控方准备报告，看被告是否适合接受强制性治疗，案展下个月21日下判。

完整报道，请翻阅2021年5月25日的《新明日报》。