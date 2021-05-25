无驾照前职员 夜潜公司偷开货车

货车遭偷走，老板悬赏2000元寻车，有目击者在植物园逮到对方，罪魁祸首竟是一名没有驾照的前职员，偷车开已长达一两个月。

事主是电子锁公司老板郑锦通（31岁）透露，他的职员昨早（5月24日）8时准备取车时，发现停在义顺工业区North Point Bizhub商业大楼内的货车不翼而飞，立刻联系管理层调阅电眼画及报警。

管理层事后透露，前晚10时15时，两名戴着口罩的男子搭车到停车场，在货车旁徘徊一阵子，就把车开走。

为尽快抓到偷车贼，郑锦通在面簿贴出寻车启示，悬赏2000元，结果前后收到18个通知，但无奈都是照片，没人拦下对方。他指出，货车曾在西部和北部出没，他一收到消息就联系警方，几次都擦肩而过。最终，他下午4时许接到通知，表示货车在植物园，偷车贼已被警方逮捕。

郑锦通透露，涉嫌偷车的是一名前职员，去年12月遭辞退。

据悉车子并非首次遭窃，嫌犯近一两个月内，天天偷车开，全岛趴趴走。

“货车从上个月开始，每晚都有人开出去，这次甚至有借无还。”

郑锦通说，货车有多处刮痕，加上找人换锁，估计要花300元。

他指出，公司有十辆货车，只有四辆停在停车场，该货车是备用，车上没有货物。他也透露，每辆货车都安排了行程，失窃后，当天取消了四五组顾客，生意受影响。

18岁少年被捕

郑锦通表示公司有两把车钥匙，通常是放在柜子中，只有使用货车的头手会去取，偷车贼没有驾照，在职期间也从未开过货车。

“车门有锁头，也没被撬开的痕迹，公司每天早上都有人查点钥匙，相信对方偷偷做了备份。”

警方证实，一名18岁少年被捕，案件在调查中。

完整报道，请翻阅2021年5月25日的《新明日报》。