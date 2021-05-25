口罩种类琳琅满目 哪个才是有高过滤功能的好口罩？

随着变种病毒在本地社区内传播，病毒传染力也更强，政府呼吁公众戴上过滤功能更好的口罩，避免狡猾的病毒传播。然而，市面上的口罩琳琅满目，哪个才算是过滤功能好的口罩？这一年多来在家累积的口罩，哪些能提供最大的保护？

zaobao.sg结合了卫生科学局的最新口罩指导原则，以及专家们提供的建议，解答公众对口罩的疑问。

什么样的口罩才算是好口罩？

口罩好不好有两个关键，第一是过滤功能要好，第二是要贴紧脸部。

先谈过滤功能。医用口罩/手术口罩当然是最好的，这些口罩的细菌过滤效率（Bacterial Filtration Efficiency，简称BFE）得达至少95%，换句话说它能过滤至少95%的细菌。医用口罩能避免使用者把飞沫和病毒传播给他人，同时也能阻止其他人的飞沫进入使用者的嘴巴和鼻子。

如果是可重复使用的布口罩，那它至少得有两至三层布料，而且由不同布料制成——外层要防水、中间的过滤层要能阻挡微粒（也可以自行加入过滤片）、内层要能吸收穿戴者口中的飞沫。卫生科学局指出，一般上这些材料制成的口罩不应该透光，但要透气。

什么是防水布料？哪种布料吸水？新加坡国立大学医院传染病科高级顾问医生戴尔·弗斯尔（Dale Fisher）教你买口罩可以注意的几个关键词：

●聚酯纤维（polyester）：外层的防水布料

●无纺布（non-woven fabric）：过滤层应该由无纺布制成，例如聚丙烯（polypropylene）

●棉质布料（cotton）：内层可以吸水

千万不要使用有呼气阀（valve）的口罩，因为它会使穿戴者的飞沫外漏哦！

口罩包装资料不全，怎么知道自己的口罩过滤功能好不好？

外面售卖的很多布口罩都没有详细说明它用什么布料制成。碰到这种情况时，弗斯尔说只有注明材质的口罩，他才会比较相信。但他指出，一般上如果布口罩内侧有小口袋，能让使用者塞入可用后即丢的滤片，就应该不会有太大问题。

弗斯尔指出，公众可以购买纺粘聚丙烯（spunbond polypropylene）的滤片，厚度大概每平方米68克，若比这个薄就可用两层。这种滤片是可以清洗的。

网络上有人说，若买不到口罩滤片，可用咖啡过滤纸。但对于这种DIY自制滤片的做法，亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚（Paul Tambyah）教授有所保留，他认为本地市面上已有充足的医用口罩和手术口罩，无需自制滤片。

至于市面上的多种一次性非医用口罩是否靠谱，弗斯尔认为追根究底还是得看个别口罩所使用的材料。淡马亚则觉得，任何口罩至少能阻止使用者触碰口鼻。淡马亚也说，抗疫跨部门工作小组已建议公众戴至少有两层布料的口罩而非单层，但他认为若有临床证据能证明这项建议会更好。

不同场合应该使用不同口罩？

这里说的不是什么口罩颜色或设计，而是使用的口罩类别。一般布口罩在乘搭公交或在公共场所时能起作用，但在有可能接触病例的更高风险场合时，就应该戴上手术口罩。这些场合包括到诊所求诊、照顾可能受感染的病患，或者是接触病患。

医疗人员进行医疗程序时就更不应该使用布口罩，因为他们的染病和传播风险比在社区内高。手术口罩除了能避免使用者传播病毒，它也能保护使用者，防止接触其他人传来的飞沫或病毒。

怎么把口罩戴好？

再好的口罩若戴不好，就等于敞开大门让病毒进入体内。大门再坚固，一旦有缝隙就无法阻止病毒侵入。因此，确保口罩遮住嘴巴和鼻子是最基本要求，但有时候口罩太大或太松，没有贴紧脸部，病毒就可能从缝隙进入体内，或经由飞沫传染他人。

买口罩时要注意大小，若有鼻梁条最好，因为它能确保口罩贴合鼻子。若口罩不服帖，怎么办？这里教你两招！

1）折口罩

口罩太大，或想要让它更贴脸时可以折口罩。碰到小孩子因为口罩太大而戴不紧时，也可以尝试这个方法。

●先对折口罩，再用口罩带打个结，绳结越靠近口罩越好

●打了结后，口罩旁边会有个小洞，把旁边的部分折进去，把洞给藏起来

●戴上折好的口罩后，口罩会更贴紧脸部。记得把鼻梁条也压紧

这样折口罩后，会有点像N95口罩一样压住你的脸部，戴久后可能会留下痕迹，就如医疗人员戴N95后脸部留下的压痕。但有痕迹也意味着口罩戴得紧，特别是去高风险地方时就会比较安心。

2）先戴医用口罩，再戴多一层布口罩

布口罩的布料一般较软，能更好地贴住脸部，所以用布口罩来压住下面的医用口罩，能让它更贴脸，同时还能有双层过滤。

除了戴好口罩，戴口罩时也要尽量少说话，因为说话会增加口罩内的湿气，减少它的有效时长。卫生科学局建议，口罩一旦湿了或脏了，最好换一个新的以保持有效性。

脱下口罩时也得多加留意，双手要抓住口罩带而非口罩的外层，这样才能避免病毒传到手上或其他物品。丢弃口罩后，一定要记得洗手。

为什么政府不管制口罩，确保商家只出售符合标准的口罩？

2020年1月当疫情一开始暴发时，本地只有一家获认证的手术口罩制造商，多数的手术口罩则从国外进口。由于当时的口罩需求高涨，供应又有限，卫生科学局决定豁免企业须有进口执照才能进口口罩的条例，让更多公司能进口和批发口罩。

然而为了保护大家的健康，进口商还是得通知卫生科学局他们要进口的口罩详情和数量，好让卫生科学局一旦发现任何安全问题，就能通知进口商。

这一年来新加坡意识到手术口罩是战略物资，所以26家公司先后开始在本地制造手术口罩。对于本地制造商，卫生科学局就有更严格的要求，所制造的口罩细菌过滤效率得达到至少95%的要求，并符合其他国际标准，如美国材料与试验协会的ASTM F2100，或欧盟医用口罩标准EN 14683，才能获得执照出产口罩。

这里就列出其中22家本地制造商所制造的多款口罩，供大家参考。要注意的是，不在名单上的手术口罩不代表就不合格，只是因为从国外进口而没有被卫生科学局管制。

获卫生科学局批准的本地制造商手术口罩：