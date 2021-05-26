3879个预购组屋单位推出 红山四房式八人抢一间

建屋发展局展开新一轮预购组屋销售活动，新推出的3879个预购组屋单位中，约四成位于红山和芽笼这两个成熟市镇，其余在兀兰和登加。

截至昨午（5月25日）5时，红山项目仅有的70个四房式单位整体申购率达8.5，第二次购屋者申购率更达82.3。芽笼项目1010个四房式单位的整体申购率则达0.8。

根据建屋局文告，本轮销售活动共有四个预购组屋项目。其中，红山时隔八年推出的预购组屋项目Telok Blangah Beacon有105个三房式和70个四房式单位，四房式单位不含津贴的售价介于60万2000元至71万元，是本轮销售活动中最高的。该项目的竣工期也比另三个项目长，预计2027年第一季完工。

芽笼的MacPherson Weave则有216个二房式灵活单位、156个三房式和1010个四房式单位供申购。项目预计2026年第一季竣工。

非成熟市镇兀兰的Woodgrove Ascent是本轮最大型项目，共有1540个单位。四房式单位不含津贴售价从27万5000元起跳。登加绿苑区的Garden Bloom@Tengah则有782个单位，与兀兰项目都预计在2025年第三季竣工。

建屋局昨天也推出2494个剩余组屋单位供申购，其中约28％已建成。截至昨午5时，三房式和较大型剩余组屋的整体申购率达2.0。

政府收紧边境管制进一步影响建筑业，使得原本预计延误六至九个月的预购组屋项目，可能会再推迟三个月或更长时间竣工。

国家发展部长李智陞重申，部分项目的竣工期可能比以往长，买家申购前应把预计工程进度考虑在内，若急需住房可考虑购买转售组屋。