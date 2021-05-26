李总理致电菅义伟 期待新日经济与公共卫生合作

日本首相菅义伟原定下月访问新加坡，在今年的香格里拉对话发表主旨演讲。

由于香会取消，李显龙总理邀请菅义伟日后疫情形势允许时，访问我国。

根据我国外交部文告，李总理昨天致电菅义伟时指出，新加坡期待与日本加深经济和公共卫生合作，促进两国在冠病疫情后的复苏，包括相互承认健康证书等方面。

两位领导人也重新肯定了新日之间极佳的关系，并就区域和国际局势交换看法。

全球冠病疫情近来因传染性更强的变种病毒而恶化，原定下周五（4日）在我国举行的香格里拉对话确定取消，这是香会连续两年停办。

我国自2011年福岛核电站事故后，对日本食品采取进口管制条例，并定期检讨相关条例。根据我国食品进口要求，福岛食品出口到我国前须接受检测并拥有原产地证书。

李总理与菅义伟通话时说，新加坡对食品安全检测结果感到满意，将取消这项要求。

李总理昨天也在个人面簿发文说，他原本希望在香会上亲自会见菅义伟，可惜香会碍于疫情无法举行。

“我感谢菅义伟首相接受邀请，担任今年香会的主旨演讲者，我也对我们将错过他的讲话表达遗憾。我告诉菅义伟首相，我期待加强新日两国之间极佳的关系，并邀请他一旦条件允许就访问新加坡。”

我感谢菅义伟首相接受邀请，担任今年香会的主旨演讲者。我告诉菅义伟首相，我期待加强新日两国之间极佳的关系，并邀请他一旦条件允许就访问新加坡。

——新加坡总理李显龙