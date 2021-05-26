大乘禅寺迎接卫塞节 法师点灯为民众祈福 订户 来自 / 联合早报 文 / 杨雯婷 发布 / 2021年5月26日 5:00 AM 惹兰勿刹的大乘禅寺院昨晚10时诵完经，由鑫和仁坡切和两位法师一起点灯祈福迎卫塞节。（邬福梁摄） 字体大小: 小 中 大 新加坡大乘禅寺住持鑫和大乘南都仁波切昨晚10时为迎接佛历2564年的卫塞节，举行传灯仪式。惹兰勿刹大乘禅寺院（Thekchen Choling）的两位法师随同仁波切点亮600多盏灯，让信徒不必到现场，也能在线上接受仁波切的灯盏。与去年疫情突然来袭，简单将活动上线不同，今年的准备更充裕与完善。大乘禅寺邀请在家中连线的约200名信众在家中点灯，观想接过住持的灯，以代表佛陀的慈悲与智慧传遍千家万户。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 卫塞节 鑫和大乘南都仁波切 大乘禅寺 前资深外交官马凯硕： 美国对华有三大误解 外交部： 无新加坡人在意外中受伤