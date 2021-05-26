大乘禅寺迎接卫塞节 法师点灯为民众祈福

新加坡大乘禅寺住持鑫和大乘南都仁波切昨晚10时为迎接佛历2564年的卫塞节，举行传灯仪式。惹兰勿刹大乘禅寺院（Thekchen Choling）的两位法师随同仁波切点亮600多盏灯，让信徒不必到现场，也能在线上接受仁波切的灯盏。

与去年疫情突然来袭，简单将活动上线不同，今年的准备更充裕与完善。大乘禅寺邀请在家中连线的约200名信众在家中点灯，观想接过住持的灯，以代表佛陀的慈悲与智慧传遍千家万户。