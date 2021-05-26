过去五年，曾照成每年完成一项专科文凭课程，从大数据管理、信息安全与取证到商业分析都有。只要是感兴趣的课程，他不介意半工半读，每周有几天放工后到理工学院上课。

踏入职场多年，现年59岁的曾照成继续把握进修机会，学习从未间断。

过去五年，他每年完成一项专科文凭课程，从大数据管理、信息安全与取证到商业分析都有。只要是感兴趣的课程，他不介意半工半读，每周有几天放工后到理工学院上课。

曾照成在新加坡管理大学担任高级资讯科技经理，不久前获颁淡马锡理工学院的商业数据科学专科文凭。

他一向对科技感兴趣，为了圆大学梦，他在30来岁有了一定经济基础后，半工半读完成电脑科学学士课程，之后也进修科技类的硕士课程。

曾照成曾在几家跨国企业任职，2008年的金融危机却让他不幸砸了饭碗。那年他遭裁退时受雇于一家银行，无独有偶，在另一家公司工作的妻子那年也被裁。

他说：“被裁的那一刻，我真不知道该怎么办。但后来我告诉自己要振作，马上找工，不论是合约性质或兼职的，都试一试，前后应寄出100多份求职申请。”

曾照成被裁后有约四年的时间都在做合约性质或兼职的工作，包括在淡马锡理工学院、新加坡理工大学从事科技工作。当时，新加坡理工大学正处于发展初期，他协助校方开创学习资源，也因而从合约工“晋升”为全职工。

被裁的经历让曾照成意识到没有永远的铁饭碗，保持与时俱进才是生存之道。

“我从那时候开始体会到，必须确保自己的技能跟得上职场步伐。以前我所学的，未必适用了，所以要有学无止境的心态。进修是为我们开拓更多机会的管道，也能让我们有更大的竞争力。”

他也希望借当年被裁退的经历，勉励在这艰难时期失业的工作者：“不要气馁，坚持下去，终究有机会的。”