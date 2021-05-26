留学生坠假公安骗局 父母遭勒索124万

失踪案中案！中国留学生接假公安电话，误以为成通缉犯，听从指示销声匿迹4天，期间自拍的“X-光”照片，被剪辑成绑架视频，父母遭勒索600万人民币。

这起“失踪案”发生在今年5月16日，警方过后接获21岁受害者父母的通报，指儿子失踪，经警方追查揭发，这其实是一起诈骗案。

不愿透露姓名的受害者告诉记者，两三个月前来本地大学念书，最初是接到自称银行职员的电话，指他欠下1万元，会把案件转交中国警方处理。

受害者虽怀疑，但电话号码和中国公安相同，对方也在视讯中穿警服和展示警号，因此信以为真。

约本月16日，对方忽然说他牵涉洗黑钱的罪名，让他躲藏七天。

“他们说要展开调查，对方是惯犯，还是团伙，希望我不要打草惊蛇，不要告诉任何人。”

他接着收到快递服务，里头有一台手机、500元现金和酒店房卡，他也被要求关手机，按指示到酒店暂住两日，过后又搬到另一房子。

期间对方以拍摄X光为由，指示受害者在视频通话中，双手放背后、蒙上眼睛及捂住嘴巴。

骗子事后用视频和录音合成一段绑架视频，发送给受害者在中国的父母，勒索600万人民币（约124万新元）。

父亲表示，15日开始联系不上儿子，隔日便向新加坡警方报案，随之在20日早晨8时收到勒索视频，立即联系警方。

经调查，警方在当日下午3时，于一间单位找到受害者，险些被骗的父亲希望借此警惕所有留学生，有事要说，勿信陌生人的电话。

商业事务局反诈骗部门主任叶葛心副助理警察总监表示，警方严厉看待诈骗事件，也强调中国警方、国际刑警和海外执法组织在没获得我国允许，无权在本地展开任何行动，包括进行逮捕、协助调查等。

完整报道，请翻阅2021年5月26日的《新明日报》。