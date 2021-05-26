阿伯被指频骚扰 垃圾扔窗台 鸡蛋砸邻家

兀兰组屋邻里纠纷！住在四楼的阿伯被指把果皮和剩食扔上五楼窗台，后来更直接拿着一盒鸡蛋上门，拿鸡蛋砸楼上住户，气得楼上住户多次报警。

被骚扰的苦主住在兀兰6道第626座组屋的五楼单位，屋主曹润健（41岁，实验室技术员）指住在四楼的阿伯从年头起频频骚扰他们一家。

今年2月中，他注意到主人房窗外的冷气窗台出现一堆垃圾，如橙皮、香蕉皮、果肉、甚至有剩食，且发出难闻的臭味。

随后，他发现住在楼下的老伯，每两三天就从厨房窗口，将垃圾和食物往上丢到他主人房的窗台。

当时他报警并向环境局投诉，也开始收集证据，有一次刚好被他拍到阿伯的恶行。

视频显示，一名赤裸上身的老伯剥橙后，把橙皮扔上五楼的冷气窗台。为避免再遭殃，曹润健决定在冷气窗台外挂帆布，不让老伯把垃圾扔上来，当时果然平静了一个月。

但在上周三（19日），他妻子发现有人往他家厨房的窗户丢鸡蛋，看到老伯对面的主人房窗户敞开，猜想是对方恶搞。

夫妇再次报警，不料曹润健当时在跟警员通电话之际，老伯突然现身门外，直接朝他丢鸡蛋。

“老伯站在我家门口捧着一盒鸡蛋，不停把鸡蛋扔进我家里，我的脸和手臂都‘中招’，客厅墙壁和走廊沾满蛋液和蛋壳。”

客厅的电眼刚好拍下这一幕，当时曹润健迅速关上门，对电话另一端的警员求助说：“你们赶紧下来！”

警方受询时证实19日接获蓄意骚扰案的的投报，已建议苦主可采取法律行动。曹润健指已向推事庭提交推事投诉书，希望法官能受理。

经过一连串的骚扰，如今他几乎把全家的门窗都关上。“我家里还有10岁女儿和7岁儿子，我最担心两个孩子的安全。”

住在四楼的其他邻居受访时，也透露老伯在家里会莫名大骂粗话，大家听了都怕，平日也不敢跟他说话。

老伯否认骚扰 反指对方开收音机太大声

老伯否认丢垃圾或扔鸡蛋骚扰楼上住户，他反指是对方晚上开收音机太大声，吵到他难以入眠。

记者走访四楼单位，不愿具名的老伯说他跟妹妹同住。据观察，他身上挂着尿袋，也有些失聪。

询及楼上住户被骚扰，老伯否认往曹润健的单位丢垃圾或扔鸡蛋。当记者给他看视频时，他说：“视频（中的人）看不清楚”。

老伯否认有骚扰人后，也反映楼上住户每逢晚上的收音机声量都开很大，“我每天被吵到无法入眠，也已经为这件事报警数次。”

对此曹润健反驳，家里小孩平日晚上9时许就睡觉，他们也没开收音机的习惯。“我们住在这里10年了，从没跟老伯有交流或结怨，不知道他为什么会针对我们。”

完整报道，请翻阅2021年5月26日的《联合晚报》。