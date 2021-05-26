老妇庭院烧叶火未熄就走开 街坊见冒烟急召民防灭火

老妇点火烧庭院的落叶后就关门离开，洋房街坊担心火势一发不可收拾，拨电召民防人员前来紧急灭火！

事件发生在上周六（5月22日）晚上7时半，地点是碧山高华道的半独立式洋房区。

不愿具名的居民拨打《联合晚报》热线申述，当天邻居打理庭院的落叶后，就把落叶和树枝堆积起来焚烧，但没等火熄灭就直接离开，结果落叶越烧越旺冒出滚滚浓烟。

居民说，这户人家在两三年前已经搬走，但六旬女屋主每隔几天就会回来打扫庭院，事发当天女屋主带着两名工人到家里，整理庭院的落叶和树枝后就点火焚烧。

“我当时在家里突然闻到一股烧焦味，出门一看发现邻居家冒出浓烟，但里头却不见人影，所以马上就拨995叫消防员来灭火。”

居民说，这已不是第一次发生了，早前邻居也曾烧了落叶后离开，当时火势也是越来越大，居民都担心火势蔓延，也紧急叫了消防员来灭火，没想到这次女屋主又故态复萌。

“她没等火熄灭就离开，如果大风一吹，火苗飞到附近住家就会烧起来，大家都会遭殃，她真的完全没有为邻居的安全着想。”

记者走访现场时，一名女居民也说当天浓烟飘进屋里非常呛鼻，出来查看时已经有消防车到场，相信是其他邻居更早发现后通报消防员。

民防部队发言人受询时证实，当天接获通报后赶往现场，民防人员用水管把火扑灭。

完整报道，请翻阅2021年5月26日的《联合晚报》。