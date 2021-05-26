受疫情影响 本地不少庙宇卫塞节活动转线上

今天（5月26日）是卫塞节，疫情下本地不少庙宇进行线上庆祝活动，光明山普觉禅寺今年首次推出线上浴佛，让更多人在疫情下共庆卫塞节的同时，照顾好自身安全和健康。

今天，光明山普觉禅寺首次在线上推出浴佛活动，公众可通过面簿上提供的链接在线上进行浴佛仪式。

除了线上浴佛，今日的卫塞佛光普照灯功德主祈福法会也改为闭门法会，但会在线上进行直播。截至《新明日报》截稿时间，共有6577位信徒参与了线上浴佛和超过5000人观看线上法会。

此外，光明山也允许公众在5月19日至今日卫塞节期间到场浴佛，但需要提前进行预约。卫塞节的传灯与许愿仪式，以及三步一拜仪式都延后举行。

为了防控疫情，光明山也限制50人为上限的访客时段，公众只能两人一组到场浴佛。

另外，新加坡佛教居士林也表示，今年卫塞节来居士林的公众预计比往年少了超过一半，居士林也仅在今早举行一个内部的供佛仪式。虽然仪式不对公众开放，但也让公众线上观看。

居士林发言人表示，今天中午12时30分后允许公众到场浴佛，已安排20多个工作人员和义工确保公众保持安全距离。

“这几天我们建议公众分批次来浴佛，公众通常很配合，有时来之前会询问现场情况，我们若告诉他们现在很多人，他们就会晚点来，避开高峰期。”

新加坡道教总会会长陈添来表示后港斗母宫有一间四面佛庙宇，因此仍有人在今日前来礼拜。不过因为疫情，庙宇没有举办活动，念经、浴佛等都取消，因此来的人不多。截至截稿，有约超过100人陆续前来现场拜佛。

“我们会确保公众扫码登记、排队时保持一米距离。”

完整报道，请翻阅2021年5月26日的《新明日报》。