超过5万企业及客工在转换雇主计划下受益

转换雇主计划让雇主可聘请同一领域内工作准证未到期，但现有雇主不想续聘的外籍劳工。至于去年4月，人力部推出的另一个临时方案，让企业跨领域雇用人在本地且持有工作准证的客工，因情况罕见，当局已于2021年2月28日终止计划。

疫情导致多地锁国封城并收紧边境管控，本地一些雇主为应付人手短缺问题，转而雇用工作准证未到期，但现有雇主不想续聘的外籍劳工。过去一年里，超过5万个企业和客工从各项转换雇主计划中受益。

人力部与新加坡工商联合总会去年3月推出人力转让计划（SBF ManpowerConnect）临时方案，允许制造业与服务业的公司聘请人在本地、持有工作准证的中国客工，前提是要取得现任雇主的同意。这项旨在缓解这两个领域在冠病疫情期间面对人手短缺挑战的方案，已于今年3月1日起转成永久计划。

此前，人力部已经为深受冠病疫情冲击的建筑、海事船厂以及加工业，推出类似的转换雇主临时计划（Change of Employer Schemes），为同一领域内想要削减人手和面对人力短缺的公司进行配对。这些临时计划已展延至今年8月31日。

工商总会为超过1万2000个企业及客工完成转换程序

透过人力转让计划为企业提供免费雇主配对服务的工商总会受询时透露，他们至今已成功为超过1万2000个企业和客工完成转换雇主程序。人力部和工商总会都没能提供分别有多少企业和客工受益。

其中一家受益公司是思佳讯全球有限公司（Skyworks Global），公司制造部副总裁约翰尼（译音，Johnny Cham）受访时透露，公司当时须增加超过150名人手，以提高生产量。公司后来透过人力转让计划，雇用了超过50人。

他说：“以往我们直接从中国招聘，新员工通常需要一些时间才能融入新的工作环境并熟悉居住安排。雇用已在本地工作的客工就不太会碰上这类问题，因为他们已在新加坡工作了几年，适应了环境和文化。”

约翰尼也指出，这个计划能缩短整个雇佣过程，也降低中介与机票等费用。除了更好地保障与提升职员的生计，更重要的是能确保人力资源在同一个领域内有更好的分配。

工人党盛港集选区议员林志蔚早前在面簿发文，以新加坡建筑商公会的人力转让计划（SCAL Construction Manpower Exchange）为例，梳理配对现有客工和新雇主的好处。

他指出，单单在2020年下半年就有约4万1500名建筑客工的工作准证到期并被送回国，如果能将这些客工转入其他有需要的公司，我国就不必再引入更多新客工，同时也可降低输入病例的风险。

转换雇主计划确实能让企业更灵活地管理人力需求，同时确保有经验的客工继续留在本地。

去年4月，人力部也推出另一个临时方案，让企业能跨领域雇用任何在本地且持有工作准证的客工，但当局后来终止了这项计划。

人力部发言人说：“大多数转换雇主的客工都留在同一个领域，并且征求了之前雇主的同意，跨领域转换雇主的情况则很少见。因此，让现有工作准证持有人转入另一个领域工作的临时方案，已于2021年2月28日终止。”