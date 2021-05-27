樟宜商业园三清洁工形成新感染群

本地昨天（5月26日）新增26起冠病确诊病例，包括23起社区病例和一起客工宿舍病例。新病例包括一名在樟宜商业园当清洁工的25岁女子，她和早前两名确诊的同事形成新感染群。

根据卫生部文告，被列入这个感染群的三名病患都受雇于Hong Ye Group，他们在樟宜商业园工作，两人是清洁工，一人是清洁主管。

新确诊的25岁清洁工最近一次上班是在22日，因曾与另一名确诊清洁工有过密切接触而被隔离。她之后发烧，接受检测后确诊。

本地昨天新增的另两个社区感染群，则分别与34岁新加坡炼油公司男技术员和15岁维林中学男生有关联。

其中，与技术员有关联的新确诊病患是一名就读于三巴旺弄第331组屋的幼乐园（My First Skool）的2岁女童，她是技术员的同住家属。

与维林中学生有关的则包括日前确诊的46岁Prestige Legal LLP律师事务所女秘书，以及新确诊的一名74岁退休男子。三人是同住的家属。

现有的六个感染群也进一步扩大。其中，Jem和西城购物商场感染群再添七起病例，累计共60人。

新确诊的七人当中，有两人是克勤小学（Concord Primary School）学生，分别为11岁男生和6岁女生。两人都是日前确诊32岁IT工程师的家人。

其他相关病例包括一名18岁工艺教育学院男生和一名29岁新加坡炼油公司技术员，两人此前已因与确诊病患同住而被隔离。

另三人都是商场访客，包括一名神召会恩典堂的30岁女牧师，以及一名在DCH Auriga新加坡公司当送货司机的67岁男子。男子经常往两座商场送货，目前初步确诊感染B1617变种毒株，有待进一步结果确认。

麦当劳送餐员感染群新增两起病例，分别是曾与其中一名确诊送餐员密切接触的41岁女子，以及一名在麦当劳伊莱雅民众俱乐部分店当厨房职员和服务员的58岁女子。

樟宜监狱感染群再有一名49岁男囚犯确诊，他曾密切接触早前染病的监狱厨师。补习中心Learning Point感染群、滨海湾金沙赌场荷官感染群以及与53岁私人司机有关的感染群也都各添一起病例。

唯一一起客工宿舍新病例与Harvest@Woodlands客工宿舍感染群有关，他和日前确诊的四名客工是室友，也都受雇于H&W Communications公司。这个感染群扩大至五人。

新确诊的22岁印度籍男子在该公司当一般员工，他并未出现症状，因曾与确诊病患密切接触而被隔离，之后接受检测并确诊。

未列入感染群的四起有关联病例都是早前确诊病患的家属或工作场所接触者，其中一人是在沙拉小吃店Poke Theory诺维娜分店兼职的20岁新加坡国立大学女生。

本地累计34个活跃感染群。截至昨天中午，新加坡累计6万1916起确诊病例。