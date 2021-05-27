公民永久居民星期天起 检测呈阴性才能入境

从本周六晚上（29日）11时59分起，新加坡公民和永久居民回新加坡前都须做冠病检测，证明检测为阴性才能入境。

卫生部昨天晚上发布文告说，这些旅客在出发前72小时内须做聚合酶链式反应（PCR）检测，并在海陆空关卡出示检测证明。无法出示证明者可被拒入境，不遵守要求的永久居民和长期证件持有者也可被撤销证件。

来自澳大利亚、文莱、中国、新西兰、香港和澳门这些风险较低国家或地区，不受这项条例影响。

从去年11月起，所有长期证件持有者和短期访客都须出示检测证明，但新加坡公民和永久居民例外。

卫生部说，全球疫情最近几周恶化，出现或更容易传播的新变种病毒，为了控制输入病毒的风险，防止病毒传入社区，须更新离境前检测的要求。

三无关联病例都从事餐饮业

昨天新增两起输入病例，一起是从印度尼西亚入境的女佣，另一起是从阿拉伯联合酋长国入境的短期访客，来新探亲。

另一方面，本地新增三起未找到关联的社区病例，都从事餐饮业。他们都是生病求医，做了检测后确诊。

其中一人是在木林园（The Woodgrove）麦当劳分店工作的24岁马来西亚籍男子。他在刚过去的周一流鼻水去看医生，昨天确诊。另一人是在Chevy's Bar and Bistro酒吧与餐厅工作的58岁妇女。这名妇女接种了一剂疫苗，她上周六发烧，周一流鼻水前往求医，前天确诊。

还有一人是在Rong Chang F&B Services公司工作的38岁马来西亚籍男子。他上周五感觉疲劳和身体酸痛，前天喉咙痛了才去看医生，当天确诊。

过去一周共有30起无关联社区病例，比前一周的40起少。