品质符合国内外标准受欢迎 本地口罩生产商订单大增 订户 来自 / 联合早报 文 / 王康威 发布 / 2021年5月27日 5:00 AM 卫生科学局公布本地22家厂商制造的32款口罩，符合细菌过滤率超过95％的标准，其中包括万福集团有限公司生产的四款口罩。图为万福集团有限公司的口罩生产线。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 政府鼓励公众选用过滤保护功能高的口罩，受访的本地口罩生产商近日接到更多针对本地制造口罩的询问，订单数量甚至翻了几倍。为此，各厂商也将增加产量以满足本地市场需求。生产商也说，本地口罩价格虽然更高，但符合卫生科学局和国际标准，因此具竞争优势。随着新变种毒株的出现，卫生科学局已更新口罩使用的指导原则，并将进行教育与宣导，鼓励公众使用过滤保护功能高的口罩，包括手术口罩以及人民协会和淡马锡基金会之前发放的可重复使用口罩。卫生科学局也公布，本地22家获许可的生产商所制造的32款口罩，符合细菌过滤率超过95％的标准。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡制造 口罩 卫生科学局 冠状病毒19 社区QR码通报添加华文 非华族深爱上华乐