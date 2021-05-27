品质符合国内外标准受欢迎 本地口罩生产商订单大增

政府鼓励公众选用过滤保护功能高的口罩，受访的本地口罩生产商近日接到更多针对本地制造口罩的询问，订单数量甚至翻了几倍。为此，各厂商也将增加产量以满足本地市场需求。

生产商也说，本地口罩价格虽然更高，但符合卫生科学局和国际标准，因此具竞争优势。

随着新变种毒株的出现，卫生科学局已更新口罩使用的指导原则，并将进行教育与宣导，鼓励公众使用过滤保护功能高的口罩，包括手术口罩以及人民协会和淡马锡基金会之前发放的可重复使用口罩。卫生科学局也公布，本地22家获许可的生产商所制造的32款口罩，符合细菌过滤率超过95％的标准。