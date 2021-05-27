全球精英素质排名 我国蝉联榜首

全球精英素质排行榜出炉，根据各国精英为社会发展所做的贡献为151个国家进行排名，新加坡连续第二年位居榜首。

新加坡管理大学星期一（5月24日）发表文告，公布2021年精英素质排行榜（Elite Quality Index）的研究结果。

这项由瑞士圣加仑大学和新大领导的研究，迈入第二年，旨在衡量各国精英的经济与政治力量，评估他们如何促进或阻碍国家的经济与政治增长。

精英创造价值的方式，有助于判断一国所能获得的商机、增长与发展。换句话说，得分较高的国家，未来预计可取得更高的经济与人类发展水平。

新加坡去年以68.5的综合得分，排在32个国家之首。研究对象今年扩大到151个国家，我国综合得分虽略微下降至68.1分，但仍蝉联榜首，其次是瑞士、英国、荷兰和美国。

精英可包括政策制定者、商业领袖和政治人物。研究人员根据107项指标，如凶杀率、社会流动性和贸易自由等，评估各国精英所推行的政策与商业模式，为当地社会创造了多少价值。

培养企业家文化及新闻自由等方面得分较低

研究结果显示，我国精英所创造的价值，大体对本地社会有益，尤其是在经济方面，如提倡自由贸易，以及对企业和外国直接投资保持开放。新加坡在产权维护和风险投资等方面的得分也很高。

但我国在培养企业家文化方面有所欠缺，这是社会偏向规避风险所致。

研究也发现，在新加坡和瑞士等国，越高素质的精英，越有能力保护自己的国家免受冠病疫情影响，不论是在公共卫生或经济方面。例如，这些国家按年龄调整（age-adjusted）的冠病死亡率较低。

我国在新闻自由以及对同性恋、双性恋与跨性别者（LGBT）的包容度方面，得分则较低。