美印混血儿法欣说：“不管是乐器、音符还是感觉，华乐的独特性深深吸引了我，这和我至今接触到的完全不同，我想要继续深入探索。”

过去大多接受西方音乐教育的美印混血儿，到本地念书后，选择加入新加坡青年华乐团担任大提琴手丰富音乐阅历，把握机会探索东方音乐与华乐文化的优美之处。

在美国出生和长大的法欣（Fahim Mohammed，17岁）因母亲工作的关系，2017年与家人来新定居。他目前在本地修读国际文凭高中课程（International Baccalaureate）。

法欣从九岁起开始学拉大提琴。他受访时说，拉大提琴这九年以来，他接触的都是西方乐团、西方音乐曲目和曲风。因此他的大提琴教师告知他有机会加入新加坡青年华乐团时，他毫不犹豫前去参加征选，希望争取更多接触华乐的机会。

加入青年华乐团这九个月来，法欣深受启发，觉得与其他团员合奏时可以学到不同的华乐演奏方式，更能了解不同传奇作曲家的风格。

由于法欣以前在学校修读过中文，这有助他进一步了解曲目的背景和整体音乐要传达的感觉。

他说：“不管是乐器、音符还是感觉，关于华乐的一切，它的独特性深深吸引了我，这和我学音乐至今接触到的完全不同，我想要继续深入探索这一块。”

法欣说，他喜欢的华乐曲目包括《奋勇前进》和《瑶族舞曲》。他对邓丽君的《月亮代表我的心》和周杰伦的《菊花台》也情有独钟。

目前，法欣正在朝考取大提琴专业演奏文凭的目标迈进。即使升上大学，他还是希望继续为大学乐团演奏或教琴，将拉琴的欢乐与更多人分享。