好爸爸供养四子女 日做10小时 中风近半瞎

每天开私召车十几个小时，赚钱供四个孩子上学，好爸爸忙碌半生，50岁那年终于拿到组屋钥匙，正期待与家人搬进新居，却突然中风，半边身体失去知觉，左眼几乎全盲，曾让他万念俱灰，差点失去面对生活的勇气。

私召车司机黄贵兴（52岁）曾有过一段失败的婚姻，与前妻虽然已经分开，但每月仍须赡养对方和两个孩子，如今他们已经是17岁和18岁的青年。后来他再次组建家庭，和现任太太生下两个可爱的女儿，8岁的大女儿已经上小学，小女儿年仅6岁。

当时他和新家庭只住在出租屋里，因此一直很想买一个组屋单位，给家人一个安乐窝。黄兴贵说，除了买房压力，几个孩子要上学和生活，他每个月的开销至少超过3000元，因此一直很努力工作，每天开车十几个小时，周末也不休息。

2008年他第一次出现心脏问题，但他当时不以为意，谁知到了2019年，厄运再次找上他。那年4月，他因为再次心脏病发，入院做了心脏搭桥手术。休养数月后，他以为终于可开工，却突然出水痘，因此又得在家休息约一个月。

那年12月23日，他和妻子终于申请到一个四房式组屋，拿到钥匙时雀跃不已。然而仅仅六天后，29日那天他便因中风入院。黄贵兴说，当时他的左脸完全失去知觉，左手如同假肢，“明明长在身上却不是自己的，连一个茶杯都拿不起来”。

更可怕的是，他的左眼也看不清楚，雾蒙蒙一片，医生告诉他，情况可能会恶化，因此嘱咐他5个月内不能开车，之后复诊再做检查。当时黄贵兴万念俱灰，想到新买的房子每月还要还房贷，家里孩子嗷嗷待哺，他说：“我当时在医院崩溃了，不能工作，我的家人怎么办？我不知道该如何走下去。”

家人与社工支持下渐康复

在家人与社工的支持下渐渐放下重担，身体竟然也渐渐康复，如今已可恢复工作，令他大呼“神奇”。

黄贵兴说，生病的时候妻子成了他最坚强的后盾：“她知道我在医院发脾气，立即赶来安慰我。后来搬家的事都是妻子处理。她很坚强，扛起了这个家。”

后来黄贵兴也联系上亚杜兰生命辅导中心。在社工与家人的陪伴下，黄贵兴终于渐渐说服自己，暂时放下生活的重担，专注养好身体。

神奇的是，他的身体竟然真的渐渐康复，左手和脸部恢复了行动力和知觉，左眼也已经可看得清楚，甚至之前需要戴眼镜，现在也不需要了。

黄贵兴感慨地说：“我如今更加珍惜生活，工作几个小时就会注意休息，也会多花时间陪家人。如今我的小女儿特别粘我，还会不时跑来亲我一下，这才是最珍贵的。”

完整报道，请翻阅2021年5月27日《联合晚报》。