假货仓假员工骗133万订金 狮城代理陷400万跨国手套骗局

狮城公司受加拿大客户所托，欲大量购买医疗手套，找上中国手套批发商，岂料却遇上专业诈骗公司，对方不仅声称与中国手套厂有代理合约，还找来30多人假冒员工供人上门检查，骗得狮城公司下单400万新元的手套，岂料最后东窗事发，导致133万元订金泡汤。

本地公司Neurostyle成立于2012年，主要帮客户批发高科技医疗设备。去年9月底，他们接到加拿大订单，请他们代为寻找采购医疗手套的货源。

卢先生（56岁，执行董事）说，当时全球医疗手套的资源短缺，加拿大客户自己根本找不到货源，便委托自己的公司帮忙。

去年10月，有人向公司介绍深圳的“中鑫豪科技”批发商，表示他们有售卖手套，而且手套是由中国制造手套规模最大的厂家之一“石家庄鸿锐集团”所生产。

卢先生说，在与对方谈判价格的同时，自己也向对方索要相关的合同、视频等，希望再三确认这家公司的可靠性，他也派人到批发商位于深圳的公司查看。

“我请住在深圳的亲友下去，看到对方公司的30多名员工有条不紊地工作，看起来十分可靠。”

在将这些调查结果交给加拿大客户后，对方在去年10月13日，通过卢先生的公司与这家批发商签下价值400万新元的合约，更交付133万新元的订金，并预定手套在11月15日送出港口。

怎料手套送出之前，却被第三方验货公司查验出手套有“端倪”，根本不是正牌手套，而是“三无产品”，石家庄鸿锐集团也否认曾与这家批发商合作。

卢先生更得知，受骗的远不止他一家公司，他在中国深圳报警不久后，中国公安就将“中鑫豪科技”的老板及员工逮捕，更以私刻印章、假冒伪劣的罪名将他们控上法庭。

完整报道，请翻阅2021年5月27日《联合晚报》。

