疑不满邻居走廊种盆栽 阿嫲被指三年来杀虫剂喷隔邻 订户 来自 / 联合晚报 文 / 陈昱嘉 摄影 / 陈渊庄 发布 / 2021年5月27日 3:17 PM 蔡女士称她只是因为怕蚊虫，才朝走廊喷杀虫剂，对邻居并无恶意（左图）。妇女丝拉在家门外种植的盆栽，被指占据走廊空间，也容易令蚊虫滋生，引起隔壁老妇和女儿的不满（右图）。 字体大小: 小 中 大 邻里纠纷又一起！七旬阿嫲过去三年被指“定期”朝邻居家门喷杀虫剂，邻居女儿半夜闻异味，经常被呛醒，走廊上的盆栽也纷纷中毒而枯萎，两家人失和，多次惊动警方上门调解。这起事件发生在德惠道某座组屋，在上述组屋住了四年的丝拉（47岁，家庭主妇），因为不堪阿嫲的怪举动，日前将阿嫲喷杀虫剂的电眼画面上载社交媒体。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 杀虫剂 阿嫲 德惠道 盆栽 邻里纠纷 逾20人随行 无安全距离 高喊私会党口号 大阵仗送殡被查 跑车“拖警”判监罚款终身禁驾 男子上诉求减罪被驳回