疑不满邻居走廊种盆栽 阿嫲被指三年来杀虫剂喷隔邻

邻里纠纷又一起！七旬阿嫲过去三年被指“定期”朝邻居家门喷杀虫剂，邻居女儿半夜闻异味，经常被呛醒，走廊上的盆栽也纷纷中毒而枯萎，两家人失和，多次惊动警方上门调解。

这起事件发生在德惠道某座组屋，在上述组屋住了四年的丝拉（47岁，家庭主妇），因为不堪阿嫲的怪举动，日前将阿嫲喷杀虫剂的电眼画面上载社交媒体。