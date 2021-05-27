疑不满邻居走廊种盆栽 阿嫲被指三年来杀虫剂喷隔邻

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来自 / 联合晚报

文 /
陈昱嘉

摄影 /
陈渊庄

发布 / 2021年5月27日 3:17 PM

蔡女士称她只是因为怕蚊虫，才朝走廊喷杀虫剂，对邻居并无恶意（左图）。妇女丝拉在家门外种植的盆栽，被指占据走廊空间，也容易令蚊虫滋生，引起隔壁老妇和女儿的不满（右图）。
蔡女士称她只是因为怕蚊虫，才朝走廊喷杀虫剂，对邻居并无恶意（左图）。妇女丝拉在家门外种植的盆栽，被指占据走廊空间，也容易令蚊虫滋生，引起隔壁老妇和女儿的不满（右图）。

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邻里纠纷又一起！七旬阿嫲过去三年被指“定期”朝邻居家门喷杀虫剂，邻居女儿半夜闻异味，经常被呛醒，走廊上的盆栽也纷纷中毒而枯萎，两家人失和，多次惊动警方上门调解。

这起事件发生在德惠道某座组屋，在上述组屋住了四年的丝拉（47岁，家庭主妇），因为不堪阿嫲的怪举动，日前将阿嫲喷杀虫剂的电眼画面上载社交媒体。

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