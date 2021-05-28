流动团队到社区 为居民接种疫苗

武吉班让民众俱乐部不是疫苗接种中心，但在卫生部灵活调派流动接种团队的安排下，居民吴运娇（右一，69岁）昨天到那里接种第一剂冠病疫苗，心中大石放下了一半。

吴运娇今年3月接到接种疫苗的邀请，由于当时正在服用多种药物，医生建议她暂缓接种。

“我其实希望尽快接种，保护自己，也保护他人。最近我又问医生，他看我的验血报告，认为我现在可以注射了，我就来武吉班让民众俱乐部询问。工作人员不久后通知我今天来这里接种第一剂。”

由武吉班让区基层组织和卫生部协调安排的流动接种团队，昨天下午在武吉班让民众俱乐部为约60名居民接种。当中大多数是年长者，一部分是前线必要服务员工及客服人员等。他们接种的是莫德纳疫苗，28天后接种第二剂。

卫生部近期开始出动流动接种团队到不同社区，在一些没有被指定为接种中心的民众俱乐部和联络所，为行动不便，或之前没有在指定时间注册接种的年长居民接种。

这一区原本的疫苗接种中心设在信佳—凯秀（Senja-Cashew）民众俱乐部，一些早前错过机会的年长居民虽能重新注册到那里接种疫苗，但须等较长的时间才会轮到他们。武吉班让区议员连荣华受访时指出，希望通过这项新安排，让之前错过接种的居民有多一个机会考虑是否要尽早接种。（邝启聪摄）