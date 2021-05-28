本地增14社区病例两感染群 活跃感染群累计35个

根据卫生部文告，感染群新增两个，活跃感染群累计35个，四个现有感染群也出现新病例。其中，Hong Ye Group清洁工感染群新增的三起病例都在樟宜商业园工作，分别是25岁及58岁男子，以及一名56岁妇女。

我国昨天新增24起冠病确诊病例，其中14起来自社区，一人住在客工宿舍。感染群新增两个，活跃感染群累计35个。

根据卫生部昨晚的文告，这两个新增感染群都和工程师有关，两人分别在Patec私人有限公司和Tektronix东南亚私人有限公司工作，前者属于同住亲属之间的感染，后者则是工作场所的病毒传播。

樟宜监狱感染群增一人

四个现有感染群也出现新病例，他们早前都已隔离。有两个感染群各增加三起病例，分别是Hong Ye Group清洁工感染群和Pacific Law律师事务所感染群；樟宜监狱感染群以及与15岁维林中学学生有关的感染群则各增加一人。

Hong Ye Group清洁工感染群新增的三起病例都在樟宜商业园工作，分别是25岁及58岁男子，以及一名56岁妇女。他们均未接种疫苗，25岁男子未出现症状，另外两人则有咳嗽、发烧、头痛、呕吐的症状。这个感染群目前有六人。

Pacific Law律师事务所感染群则扩大至七人，新增病例都是同一名早前确诊者的同住家属。三名新病患当中有两人未出现症状，分别是76岁男性清洁工以及74岁家庭主妇，两人都已经接种疫苗；另一人是43岁男子，他在一家汽车音响公司担任零售助理，确诊隔天开始发烧。

樟宜监狱感染群新增的病患是一名61岁男囚，他已经完成疫苗接种，并未出现症状；与维林中学学生有关感染群的新病例则是一名53岁男性运输公司司机，并兼职开私召车。他本月24日隔离，但在26日开始发烧。

未列入感染群的关联病例有两起，他们都是男性，同样也已经隔离。55岁男子是一名自由身杂工，他和22日确诊的74岁老妇是同住亲属，男子上个月30日接种疫苗，并未出现症状。

另一人则是50岁男子，他在一家搬运公司工作，是与早前确诊58岁男子同住的同事。他22日隔离，25日发烧，并于昨天确诊。

从澳洲维多利亚州入境者 须履行七天居家通知

卫生部指出，由于澳大利亚维多利亚州的确诊病例不断上升，我国决定收紧对该地区的边境管制。

明晚11时59分起，过去21天到过维多利亚州的新加坡公民、永久居民和长期证件持有者，除了在入境我国时得接受PCR检测，也须在自己的住所履行七天居家通知。

至于持航空通行证的短期访客，则禁止入境我国。

从澳洲其他地区入境我国者不受新条例影响，他们只要在来新后通过PCR检测，就不必遵守居家通知。

本地昨天新增一起客工宿舍病例。这名42岁孟加拉籍客工受雇于腾锋工程，住在Woodlands Lodge 2客工宿舍。

卫生部指出，虽然这名客工平时在Harvest@Woodlands工作，但不曾接触早前确诊的Harvest@Woodlands客工宿舍病例，因此与该感染群没有关联。

这名客工没有出现症状，他在23日接受轮流定期检测，26日确诊。他的血清检测结果显示N抗原呈阴性，意味着处于感染初期。他已在本月14日接种首剂疫苗。

政府科技局女职员确诊

另有两起无关联社区病例，分别是政府科技局43岁女职员以及67岁新加坡籍退休男子。

科技局女职员最近一次回去工作场所是在本月7日，她在24日开始出现症状，26日确诊。

退休男子则是在本月25日出现症状后立即求医，同日确诊。两人的血清检测结果都呈阴性。

昨天新增九起输入病例，其中七人是新加坡公民或永久居民，他们全都从印度返新。

其余两人从印度尼西亚来新，一人是持短期探访证的25岁印尼籍女子，另一人是持特别准证的54岁克罗地亚籍男子。所有人在抵新后已履行居家通知。

截至昨天中午，本地累计确诊病例达6万1940起。