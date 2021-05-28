专家：回国者须检测呈阴才能入境 新措施有助减轻本地医疗体系负担 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月28日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 卫生部要求新加坡公民和永久居民回国前须进行冠病检测，结果呈阴才能入境，传染病学专家指出，新措施有助于避免病毒在飞机上传播，也能减轻本地医疗体系的压力。由于大多数地区都可提供检测，因此对准备回国者的影响相信不大。新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授受访时指出，目前更具传播力的变种冠病病毒株引起各方关注，因此要求新加坡公民和永久居民在登机前也进行冠病检测，确保回国者的检测结果都为阴性，可以降低病毒在机上传播的风险。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 卫生部 新加坡国立大学 新加坡公民 海陆空关卡 逾20人随行 无安全距离 高喊私会党口号 大阵仗送殡被查 跑车“拖警”判监罚款终身禁驾 男子上诉求减罪被驳回