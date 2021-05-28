专家：回国者须检测呈阴才能入境 新措施有助减轻本地医疗体系负担

卫生部要求新加坡公民和永久居民回国前须进行冠病检测，结果呈阴才能入境，传染病学专家指出，新措施有助于避免病毒在飞机上传播，也能减轻本地医疗体系的压力。由于大多数地区都可提供检测，因此对准备回国者的影响相信不大。

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授受访时指出，目前更具传播力的变种冠病病毒株引起各方关注，因此要求新加坡公民和永久居民在登机前也进行冠病检测，确保回国者的检测结果都为阴性，可以降低病毒在机上传播的风险。