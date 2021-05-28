王乙康：没证据显示变种毒株对儿童攻击性特强 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月28日 5:00 AM 美国食品与药物管理局本月10日批准12岁至15岁的青少年接种辉瑞—BioNTech冠病疫苗。（法新社） 字体大小: 小 中 大 没有证据显示B1617变种冠病毒株对儿童的攻击性特别强，使儿童比成人更容易感染这类毒株。但这种毒株的传播性显得更强，大人儿童都受影响。卫生部长王乙康昨天在面簿贴文为公众解答冠病疫情常见问题时指出这点。他说，到目前为止，所有染上冠病的儿童都出现轻微症状。王乙康也针对儿童和有过敏症状者是否适合接种疫苗等提问做出解答。政府早前已批准让12岁至15岁青少年接种辉瑞—BioNTech冠病疫苗（简称辉瑞疫苗）。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 王乙康 冠病疫苗 逾20人随行 无安全距离 高喊私会党口号 大阵仗送殡被查 跑车“拖警”判监罚款终身禁驾 男子上诉求减罪被驳回