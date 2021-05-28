王乙康：没证据显示变种毒株对儿童攻击性特强

没有证据显示B1617变种冠病毒株对儿童的攻击性特别强，使儿童比成人更容易感染这类毒株。但这种毒株的传播性显得更强，大人儿童都受影响。

卫生部长王乙康昨天在面簿贴文为公众解答冠病疫情常见问题时指出这点。他说，到目前为止，所有染上冠病的儿童都出现轻微症状。

王乙康也针对儿童和有过敏症状者是否适合接种疫苗等提问做出解答。政府早前已批准让12岁至15岁青少年接种辉瑞—BioNTech冠病疫苗（简称辉瑞疫苗）。