激励人心病患与看护奖双料得主 美食家中风后无法进食仍乐观以对 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈美谕 发布 / 2021年5月28日 5:00 AM 本地美食家温美玉（左）在七年前不幸中风，但她仍保持积极乐观，还伸出援手帮助其他病患改善饮食习惯。无论是煮饭、冲凉，以及检查血糖和血压等，蔡美丽（右）都亲力亲为，照顾相伴半个世纪的丈夫。（新加坡保健服务集团提供） 字体大小: 小 中 大 本地美食家温美玉也用累积多年的烹饪经验来帮助其他中风病患，是今年新加坡保健服务集团颁发的“激励人心病人奖”和“护理伙伴奖”得主之一。另一名看护奖得主是蔡美丽，她20多年来对健康亮起红灯的丈夫不离不弃。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 激励人心病患与看护奖 新加坡保健服务集团 中风 心脏阻塞 逾20人随行 无安全距离 高喊私会党口号 大阵仗送殡被查 跑车“拖警”判监罚款终身禁驾 男子上诉求减罪被驳回