激励人心病患与看护奖双料得主 美食家中风后无法进食仍乐观以对

本地美食家温美玉也用累积多年的烹饪经验来帮助其他中风病患，是今年新加坡保健服务集团颁发的“激励人心病人奖”和“护理伙伴奖”得主之一。另一名看护奖得主是蔡美丽，她20多年来对健康亮起红灯的丈夫不离不弃。

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