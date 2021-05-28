激励人心病患与看护奖双料得主 美食家中风后无法进食仍乐观以对

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来自 / 联合早报

文 /
陈美谕

发布 / 2021年5月28日 5:00 AM

本地美食家温美玉（左）在七年前不幸中风，但她仍保持积极乐观，还伸出援手帮助其他病患改善饮食习惯。无论是煮饭、冲凉，以及检查血糖和血压等，蔡美丽（右）都亲力亲为，照顾相伴半个世纪的丈夫。（新加坡保健服务集团提供）
本地美食家温美玉（左）在七年前不幸中风，但她仍保持积极乐观，还伸出援手帮助其他病患改善饮食习惯。无论是煮饭、冲凉，以及检查血糖和血压等，蔡美丽（右）都亲力亲为，照顾相伴半个世纪的丈夫。（新加坡保健服务集团提供）

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本地美食家温美玉也用累积多年的烹饪经验来帮助其他中风病患，是今年新加坡保健服务集团颁发的“激励人心病人奖”和“护理伙伴奖”得主之一。另一名看护奖得主是蔡美丽，她20多年来对健康亮起红灯的丈夫不离不弃。

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