以色列飞机本地试飞引发揣测 新科工程澄清为商业产品演示

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来自 / 联合早报

文 /
苏文琪

发布 / 2021年5月28日 5:00 AM

由以色列国防公司IAI-Elta拥有的一架波音737-400飞机，日前在我国中部至西部上空飞行。（取自Flightradar24）
由以色列国防公司IAI-Elta拥有的一架波音737-400飞机，日前在我国中部至西部上空飞行。（取自Flightradar24）

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一架属于以色列国防公司的飞机日前在新加坡试飞，引发网上揣测。新科工程澄清，这是以色列公司在向新科宇航进行商业产品演示。

根据全球航班监控网站Flightradar24数据，由以色列国防公司IAI-Elta公司拥有，注册号为4X-AOO的波音737-400飞机，本月24日和25日曾在我国上空飞行，高度在1万9000英尺左右。飞行范围集中在中部至西部，包括南部和西部岛屿。

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