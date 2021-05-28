以色列飞机本地试飞引发揣测 新科工程澄清为商业产品演示

一架属于以色列国防公司的飞机日前在新加坡试飞，引发网上揣测。新科工程澄清，这是以色列公司在向新科宇航进行商业产品演示。

根据全球航班监控网站Flightradar24数据，由以色列国防公司IAI-Elta公司拥有，注册号为4X-AOO的波音737-400飞机，本月24日和25日曾在我国上空飞行，高度在1万9000英尺左右。飞行范围集中在中部至西部，包括南部和西部岛屿。