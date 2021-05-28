以色列飞机本地试飞引发揣测 新科工程澄清为商业产品演示 订户 来自 / 联合早报 文 / 苏文琪 发布 / 2021年5月28日 5:00 AM 由以色列国防公司IAI-Elta拥有的一架波音737-400飞机，日前在我国中部至西部上空飞行。（取自Flightradar24） 字体大小: 小 中 大 一架属于以色列国防公司的飞机日前在新加坡试飞，引发网上揣测。新科工程澄清，这是以色列公司在向新科宇航进行商业产品演示。根据全球航班监控网站Flightradar24数据，由以色列国防公司IAI-Elta公司拥有，注册号为4X-AOO的波音737-400飞机，本月24日和25日曾在我国上空飞行，高度在1万9000英尺左右。飞行范围集中在中部至西部，包括南部和西部岛屿。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新科工程 新科宇航 以色列 飞机 逾20人随行 无安全距离 高喊私会党口号 大阵仗送殡被查 跑车“拖警”判监罚款终身禁驾 男子上诉求减罪被驳回