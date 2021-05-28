黄振群从事石油业40多年后，决定转行投资中草药保健品，去年下半年成立“生物科研”公司，担任首席执行长。公司从中草药中提炼成分，制作脑部保健品，帮助帕金森氏症和痴呆症患者。

黄振群（68岁）从事石油业40多年后，秉持着对中草药的兴趣和信心，去年投入以中草药成分制成的保健品行业，希望帮助和脑部疾病斗争的患者改善病情，并鼓励年轻人创业。

黄振群和中草药有不浅的渊源。他说：“南洋理工大学有一块草药园，草药园的开发者王金铨（68岁）是我的小学同学，他将草药园一步步开发出来，草药越种越多。我有时也会去参观，之前，草药园还为参观者免费提供草药，不过现在因为疫情，必须提前预定才可以拿。”

在和王金铨聊天的过程中，黄振群了解到草药疗效。他说：“问题是很多人不懂，也很少真正有人去研发、利用草药。中药有几千年历史，以前的人没有草药，怎么活下去？而且中草药不会有太多副作用，对身体部位的保健是有疗效的。”

黄振群23岁开始创业，在石油行业做了40年，为什么现在要做起中草药？他透露，由于鼓励用绿色能源来代替石化能源，石油业之后可能会慢慢衰退。“我相信药物会是新加坡的重要行业，我很看好中草药，它拥有广大的客户群体。”

“南大生物医学科学系的一个科研团队研究和实验发现，马齿苋科热带草药有助于延缓帕金森氏症（Parkinsons' disease）和痴呆症的发作，也能让患者的症状好转。”

他于是投资中草药保健品，去年下半年成立“生物科研”（The Biolabs）公司，担任首席执行长。公司从中草药中提炼成分，制作脑部保健品UBrain，帮助帕金森氏症和痴呆症患者。

黄振群说，踏足中草药行业，是自己的一个全新领域，也是新的创业起点。

“我非常有信心，只要有计划、根据需要的程序保持质量，用心去做，就可以成功。”

“我很鼓励年轻人创业。很多人瞻前顾后，结果没有开始创业就已经失败了。”