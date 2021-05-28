男子涉自制弹弓 6次射停车场车子 订户 来自 / 联合晚报 文 / 黄俊贤 黄佳琪 发布 / 2021年5月28日 2:35 PM 左图：警方起获的土制弹弓造型简单，相信是由晾衣叉和多条塑胶圈组合而成。右图： 螺栓螺母当‘弹丸’ 除了螺栓和螺母之外，落网男子相信也把小石子和电池当成“弹丸”来使用。（警方提供） 字体大小: 小 中 大 自制弹弓，利用螺栓和螺母当“弹丸”，57岁男子涉嫌在五个月里，前后六次把停车场的车子当射靶。男子上得山多终遇虎，警方调阅闭路电视，并采用弹道对比等手法，最终揪出男子，并在鲁莽行事的罪名下，将他控上法庭。新加坡警察部队昨晚（5月27日）发文告说，一名57岁男子因涉嫌一系列鲁莽行事（rash act）案件遭到逮捕。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 弹弓 鲁莽行事 射车子 华文媒体集团zaobao.sg原创视频系列 动画《Ah Boy封神榜》美国再获奖 疫下不胜寒 82年老字号告别厦门街