男子涉自制弹弓 6次射停车场车子

自制弹弓，利用螺栓和螺母当“弹丸”，57岁男子涉嫌在五个月里，前后六次把停车场的车子当射靶。男子上得山多终遇虎，警方调阅闭路电视，并采用弹道对比等手法，最终揪出男子，并在鲁莽行事的罪名下，将他控上法庭。

新加坡警察部队昨晚（5月27日）发文告说，一名57岁男子因涉嫌一系列鲁莽行事（rash act）案件遭到逮捕。