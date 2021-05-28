男子涉自制弹弓 6次射停车场车子

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来自 / 联合晚报

文 /
 黄俊贤 黄佳琪

发布 / 2021年5月28日 2:35 PM

左图：警方起获的土制弹弓造型简单，相信是由晾衣叉和多条塑胶圈组合而成。右图： 螺栓螺母当‘弹丸’ 除了螺栓和螺母之外，落网男子相信也把小石子和电池当成“弹丸”来使用。（警方提供）
左图：警方起获的土制弹弓造型简单，相信是由晾衣叉和多条塑胶圈组合而成。右图： 螺栓螺母当‘弹丸’ 除了螺栓和螺母之外，落网男子相信也把小石子和电池当成“弹丸”来使用。（警方提供）

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自制弹弓，利用螺栓和螺母当“弹丸”，57岁男子涉嫌在五个月里，前后六次把停车场的车子当射靶。男子上得山多终遇虎，警方调阅闭路电视，并采用弹道对比等手法，最终揪出男子，并在鲁莽行事的罪名下，将他控上法庭。

新加坡警察部队昨晚（5月27日）发文告说，一名57岁男子因涉嫌一系列鲁莽行事（rash act）案件遭到逮捕。

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