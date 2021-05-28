逾20人随行 无安全距离 高喊私会党口号 大阵仗送殡被查

被指超过20人跟车送殡，没有保持安全距离，还高喊疑似私会党口号，送殡队伍大排场的视频网上疯传，可能触犯各项法令。警方确认接获通知，并已介入调查。

事件发生于前天（26日）下午两三点左右，地点是位于合乐路和庙弯（Beo Cres）一带。

根据网络流传视频，送殡队伍出动四辆轿车，顶着LED灯牌并播放着音乐，一辆接着一辆缓缓前行。后方是一辆罗厘和灵车，以及一辆载送家属的巴士。

视频中显示，跟在灵车后方的至少有20余人，相信是往生者的家人与朋友，还有一名摄影师在拍摄。跟车的人一度全部挤在灵车后方扶车，之间没有安全距离。

根据环境局网站，目前丧礼人数最多20人，而且不允许送殡队伍跟车。

紧接着，送殡队伍一度在一家店面前方停下，一名身穿灰色上衣的男子举起手，高喊疑似私会党口号，而跟着的人当中，也立即有数人应和，场面十分喧闹。

另一视频则显示，车队在一条仅有两条车道的路段缓慢前进，LED灯牌上还写着“大哥大”等字样。

另外，多名网友也表示，若跟车者高喊私会党口号，未免太猖狂。也有人指出，送殡队伍人数太多且没有保持安全距离，在如今疫情严重的情况下，非常不妥当。

警方受询时表示，已接获相关通知，当局已展开调查。

完整报道，请翻阅2021年5月28日《联合晚报》。

