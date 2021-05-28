跑车“拖警”判监罚款终身禁驾 男子上诉求减罪被驳回

驾驶玛莎拉蒂“拖警”的男子说辞大反转，他受审时一直坚称把跑车借给朋友，但今早终承认自己是肇祸司机，因慌张害怕才开车逃走。他上诉要求减罪和判最多15个月的监禁即可。控方斥责被告显然在说谎，高庭法官也驳回上诉，维持原判。

37岁男子李承彦所面对的刑罚是坐牢四年七个月、罚款3700元，以及终身吊销各级驾照。他目前已在服刑中。

《联合晚报》早前报道，李承彦于2018年11月17日晚上9时18分左右，在没有系安全带的情况下，在勿洛水池路开着玛莎拉蒂跑车，被交警拦下后突然开车，将交警拖行124米，导致交警受重伤。

他过后被控上法庭，一共面对69项控状。国家法院先针对其中10项罪状，包括撞伤交警的罪状进行审讯并判他罪成。李承彦不服所判，今早通过新的代表律师上诉至高庭。

律师在书面陈词中指出，李承彦不再否认自己在案发时就是驾驶跑车肇祸的司机。这有别于他在审讯期间所称的，即事发当晚把车子借给一个穿着与他几乎“一模一样”的朋友，自己并非开车的人。

律师告诉法官，李承彦案发前已被吊牌，当晚交警把跑车拦下，李承彦感到害怕与慌张，一时间没想太多，踩了油门就开车跑掉。律师强调，李承彦承认自己的行为鲁莽，但他非蓄意导致他人重伤，没想到最终发生了不幸的后果。

律师吁法官把李承彦所面对的蓄意重伤公务员的罪名，减轻至鲁莽行为重伤他人；按照该法律条文的判例，法庭判李承彦坐牢12至15个月即可。

控方驳斥，被告的说辞出现了大反转，他显然是在对法庭撒谎和编造故事，至今仍毫无悔意。而且，当时交警就跑车旁边，被告不可能没有意识到，自己的行为将伤害到他人。

法官同意控方的立场，被告说辞反复，根本不可靠，他开车撞伤交警的行为不能只是以“鲁莽”来形容。（人名译音）

完整报道，请翻阅2021年5月28日《联合晚报》。

