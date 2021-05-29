应对高警戒阶段冲击 8亿元扶助配套为企业及个人纾困

黄循财说，财政部团队这段时间再听取雇员、工运和商界领袖的反馈，了解各方所关切的事项，由此扩大扶助配套的范围，帮助企业和个人应对这一阶段的难关。不过他强调，这次扶助措施与去年病毒阻断措施实施时的配套，不能等量齐观，也不必动用储备金。

我国政府推出总值8亿元的扶助配套，帮助企业和个人应对冠病高警戒解封第二阶段带来的冲击，配套资金将来自原本拨作发展支出的经费，目前不必再度动用国家储备金。

财政部长黄循财昨天（5月28日）下午在与记者的视讯会面上，做出以上宣布。这回的扶助配套包括：调高部分受影响行业透过雇佣补贴计划（Jobs Support Scheme，简称JSS）可得的薪金补贴率、为收入减少或被迫放无薪假的中低收入者提供一次过补贴、延长大专学府学费借贷偿还期限，以及减免中小企业和非营利机构的租金。

黄循财：有效控制病毒传播 此刻没进一步收紧措施必要

本地进入高警戒解封第二阶段已有两周，也是跨部门抗疫工作小组三名联席主席之一的黄循财指出，目前的措施有效地控制了病毒的传播，此刻不认为有进一步收紧的必要。

跨部门抗疫工作小组下周一将召开记者会公布更多详情，这包括当局对公共卫生情况最新的评估，以及接下来将采取的防疫措施。跨部门抗疫工作小组另两位主席是贸工部长颜金勇和卫生部长王乙康。

黄循财说，政府此前收紧防疫措施时已推出一些扶助措施，财政部团队这段时间再听取雇员、工运和商界领袖的反馈，了解各方所关切的事项，由此扩大扶助配套的范围，帮助企业和个人应对这一阶段的难关。

不过他强调，这次扶助措施与去年病毒阻断措施实施时的配套，不能等量齐观。

“大多数经济领域仍在运转，企业与个人学会了适应，政府也已推出招聘奖励计划和新心相连就业与技能配套等计划，来支持本地人就业，因此情况和去年非常不一样。”

黄循财也不认为这次的扶助配套应该动用国家储备金，因此不会向哈莉玛总统提出申请。他透露，配套的资金将来自原本拨作发展支出的经费，他将在国会7月复会时提呈追加拨款法案（Supplementary Supply Bill），调整政府在今年财政预算案中的发展支出分配。

他说：“我们必须做好准备，在偶尔暴发社区感染时临时收紧防疫措施，以抑制病毒的传播，我们必须学习如何用现有的资源应对这一情况，而不是再度调用国家储备金。”

新扶助配套没增加政府整体开支

黄循财在答复记者询问时也强调，新的扶助配套并没有增加政府的整体开支，而是调整开销方式，将一部分资源转用在扶助配套上，因此不能算是第二个财政预算案。

根据财政部文告，政府整体发展支出的一部分将透过国会本月初通过的《国家重大建设借贷法令》（Significant Infrastructure Government Loan Act，简称SINGA）融资，因此可以将原本拨作发展支出的资金转移为扶助配套经费。

去年，为了应对冠病疫情冲击，时任财政部长的副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰先后推出五个总值1000亿元的财政预算案，其中520亿元来自国家储备金。

我国政府是在本地社区感染群和无关联病例攀升之后宣布收紧防疫措施，首先在5月8日重返解封第二阶段限制人们聚会的人数，后来又规定5月16日至6月13日为“高警戒解封第二阶段”，进一步收紧防疫措施，包括禁止堂食。

黄循财也对新加坡人全力配合防疫措施收紧表示感谢，并指出本地社区病例数字趋稳甚至稍微下降即得力于此，否则病例将会激增，但目前没有出现这种情况。