实验室使用率已超过八成 本地冠病检测结果或延误

本地负责冠病检测的实验室使用率已超过八成，或导致检测结果延误。受访传染病专家认为，我国须进一步提升检测能力和加快检测周转时间。

伊丽莎白诺维娜专科中心Rophi Clinic传染病专科医生林丽明昨天（5月28日）受访时说，实验室检测能力紧绌，不利于阻断病毒的传播。

她解释：“越迟确定出现急性呼吸道感染症状者呈阳性与否，越会延误追踪和隔离所有潜在密切接触者的工作。”