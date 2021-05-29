实验室使用率已超过八成 本地冠病检测结果或延误 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月29日 5:00 AM 为了应付大量的拭子样本，百汇实验室已增加人手，全天候不分昼夜和周末处理检测样本。（百汇实验室提供） 字体大小: 小 中 大 本地负责冠病检测的实验室使用率已超过八成，或导致检测结果延误。受访传染病专家认为，我国须进一步提升检测能力和加快检测周转时间。伊丽莎白诺维娜专科中心Rophi Clinic传染病专科医生林丽明昨天（5月28日）受访时说，实验室检测能力紧绌，不利于阻断病毒的传播。她解释：“越迟确定出现急性呼吸道感染症状者呈阳性与否，越会延误追踪和隔离所有潜在密切接触者的工作。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 卫生部 冠病检测 实验室 冠病疫情19 今年第三季 公积金利率维持不变 华文媒体集团zaobao.sg原创视频系列 动画《Ah Boy封神榜》美国再获奖